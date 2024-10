Inseguridad: un grupo de jóvenes tiene atemorizados a los vecinos de Loncopué

Dominga contó la situación que vivió al viajar a la localidad en declaraciones radiales este miércoles. Es que la mujer no vive allí, sino en Neuquén capital, pero días atrás tuvo que viajar de urgencia por la salud de su madre de 83 años, quien vive en Loncopué.

"Hay un grupo de chicos que están haciendo muchos desmanes en el pueblo, son muy violentos, han entrado a robar a forrajerías, carnicería, restoranes, tiendas, casas particulares, una chacra y se han hecho muchas denuncias, pero no tenemos ninguna respuesta", denunció la mujer.

Indicó que la "bandita" está integrada tanto por adolescentes como por jóvenes ya mayores de edad, que son reconocidos por los vecinos del pueblo, que ya no sabe qué hacer porque denunciar no sirve. Aseguró incluso que habría alrededor de 20 denuncias radicadas.

loncopue

Además, contó una situación puntual de la que le tocó ser testigo la semana pasada mientras cuidaba a su madre, cuando al parecer los jóvenes pasaron por las inmediaciones y apedrearon el auto de otro joven con el que tendrían un conflicto previo y que vive a pocos metros de la vivienda de su madre. Esto le generó aún más temor.

"Me volví intranquila porque mi mamá vive ahí, tiene 83 años, vive sola con dos señoras que la acompañan y hay que tener un poco más de cuidado porque tiene la habitación a 6 metros de donde tiraron las piedras", señaló.

Vecinos sin respuestas

A raíz de lo ocurrido, relató que se acercó a denunciar en la comisaría del pueblo. Al principio, el oficial que la atendió pretendía adjuntar sus dichos a la denuncia del joven dueño del auto apedreado, pero finalmente se la tomó como denuncia. "Le dije: 'Yo no vengo por el chico, vengo por mi mamá que vive sola y atrás vive un inquilino que también está en riesgo'".

A pesar de esto, lo que menos encontró allí es tranquilidad, ya que asegura que el efectivo le indicó que no podían hacer nada hasta tanto la fiscalía con sede en Zapala no lo decida y envíe la orden correspondiente. "Dijo que hay mucho trabajo y estos casos así 'menores' no los tenían en cuenta", confió.

Es por esto que la mujer pide desesperadamente que se tomen cartas en el asunto para frenar el accionar de los jóvenes.

comisaria 26 loncopue Policía del Neuquén

Lo cierto es que no es habitual que el pueblo de Loncopué sea noticia por hechos de inseguridad, por tratarse de un territorio con poca población y donde todos se conocen. No obstante, la Justicia ha atendido otros hechos ocurridos allí en el último tiempo, como lo fue el abuso de una niña.

En julio pasado, un hombre con domicilio en un paraje cercano a la localidad fue acusado por la presunta violación de una niña. En una audiencia realizada en Zapala, el asistente letrado Eduardo Dedominichi se encargó de dar detalles de la investigación abierta por un hecho ocurrido en abril de 2023. El representante de la parte acusadora indicó que la niña fue abusada por el hombre cuando se encontraban a solas, en una casa.