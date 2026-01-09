Intentó matar a su ex pareja: gatilló y la bala no salió

La citó para conversar tras una reciente separación, pero comenzó a agredirla hasta dispararle. Ocurrió en una vivienda de la localidad de Zapala.

Un hecho de violencia de género , que casi termina en tragedia, conmovió a la localidad de Zapala . Lo que empezó como un intento de recomponer la relación terminó mal. El hombre la convocó, pero luego la golpeó, le apuntó con un arma de fuego, le gatilló , pero afortunadamente la bala finalmente no salió.

A pesar de que fue acompañada de un familiar a la cita para conversar tras una separación reciente, eso no detuvo a su ex pareja a violentarla . El hecho se desató cerca de las 5 de la mañana, luego de que el hombre ingiriera alcohol. Se tornó cada vez más violento y comenzó a golpearla en el rostro y el cuerpo.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo 4 de enero en una vivienda de la ciudad de Zapala a donde había concurrido la mujer a pedido de su expareja.

Según reconstruyó los hechos la fiscalía, la tomó del brazo, le gritó, clavó un cuchillo sobre una mesa y le lesionó el brazo. Posteriormente, tomó un revólver calibre 22, apuntó hacia la víctima y gatilló, aunque el disparo no se produjo.

Qué pasó con el agresor

Tras este último episodio, la mujer fue asistida por personal policial y de salud tras un llamado de auxilio realizado por el testigo que presenció el ataque.

Durante una audiencia realizada este viernes, la asistente letrada Margarita Ferreyra y el fiscal del caso Marcelo Jofré le formularon cargos a un hombre, del que no se conoce la edad, (H.A.C.) por golpear a su expareja y luego gatillar, sin que se produjera el disparo, en un contexto de violencia de género.

Tanto Ferreyra como Jofré calificaron el hecho como tentativa de femicidio, agravada por el vínculo y por mediar violencia de género. Además, solicitaron un plazo de cuatro meses para la investigación y requirieron la imposición de 30 días de prisión preventiva. Argumentaron la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que el imputado intentó deshacerse de elementos vinculados al hecho, y señalaron un peligro concreto para la víctima y los testigos, al advertir que el acusado incumplió medidas de protección y mantuvo conductas intimidantes.

Mientras que la defensa del acusado cuestionó la calificación legal y propuso encuadrar el caso como lesiones leves y amenazas. También se opuso a la prisión preventiva, al considerar que no existían riesgos procesales actuales.

Finalmente, la jueza Bibiana Ojeda avaló la formulación de cargos por tentativa de femicidio y dispuso 30 días de prisión preventiva, al considerar que existen indicios suficientes de una intención de quitar la vida y un riesgo real para la víctima y los testigos, quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.