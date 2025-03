Juicio contra el exjefe de la Comisaría 35 por abuso policial: "No había motivo para detenerlo"

Lo que se pudo reconstruir es que todo había comenzado minutos antes, cuando la pareja de Gutiérrez y él se habían encontrado en la sede de fiscalía con otras personas con las que la mujer tenía problemas de vieja data, lo que desencadenó en una pelea y amenazas. A raíz de esto, Gutiérrez y su pareja (una mujer de apellido Ramírez) se dirigieron a la Comisaría 35, donde pretendían hacer una denuncia. Sin embargo, no se les permitió el ingreso porque dentro ya se encontraba una de las involucradas en el conflicto.

A raíz de esto, Gutiérrez comenzó a alterarse y a gritar contra los policías, exigiendo que se le tome su denuncia. Hasta comenzó a filmar con su propio celular para denunciar públicamente lo que consideraba una obstrucción a su derecho.

El acusado Ceballos, entonces el jefe de dicha comisaría y quien se encontraba inicialmente dentro de la dependencia, pidió a efectivos del CENAF 5 colaboración ante la situación, manifestando "me están tomando la comisaría" a uno de ellos por teléfono.

A pesar de su insistencia, el subcomisario Ceballos no dio la orden de detener al hombre en ese momento, intentó dialogar con él para explicarle lo que pasaba y Gutiérrez finalmente se retiró caminando con dirección a la fiscalía -ubicada en Yrigoyen 618- para radicar allí su denuncia.

A partir de allí es donde la versión del policía y lo que muestra el video difieren. Hay varios motivos que pueden dar a un policía razones suficientes para demorar a una persona, como fueron expuestos por los testigos policiales, a preguntas de las partes este martes: en primer lugar, si se descubre a la persona cometiendo un delito en flagrancia.

También se puede demorar a una persona que realiza disturbios en la vía pública y no desiste de ello; si se recibió una orden de una autoridad competente para hacerlo; o si se lo intenta identificar e intenta darse a la fuga. También podría ser justificación suficiente que la persona atente contra la integridad física de otra.

Es justamente esto último lo que señaló el policía acusado al realizar su descargo más tarde: que Gutiérrez le intentó dar un cabezazo y al esquivarlo, le hizo caer su gorra. Luego, previendo un nuevo intento de agresión, lo tomó por las muñecas y esposó, ordenando a sus pares que lo metan en el móvil policial. Dijo además que en medio de esta intervención, el detenido lo amenazó a él y su familia.

Versiones encontradas

El video, sin embargo, no apoya su versión: la cámara que grabó todo muestra (o parece mostrar, ya que aun no se analizó en detalle) a un Gutiérrez que esperaba tranquilo y acariciaba a los perros callejeros mientras aguardaba para entrar a fiscalía, de hecho junto al oficial que permanecía allí de consigna, en la vereda del edificio judicial. A los pocos minutos, apareció Ceballos junto a otros policías, quien lo abordó y de un momento a otro lo detuvo con ayuda de los demás efectivos.

Sí se alcanza a ver caer la gorra del entonces subcomisario, aunque no se observa agresión de parte de la víctima. Según la teoría de la fiscalía, es producto del cabezazo que el propio policía le propina a Gutiérrez el que termina por tirar su gorra.

JUICIO - POLICIA OSCAR CEBALLOS - POR ABUSO (2).JPG

Toda esta secuencia fue interrumpida por la presencia de la fiscal Rocío Rivero, que no solo interviene en el juicio de esta semana, sino que además fue quien ordenó ese día que le quiten las esposas y liberen a Gutiérrez al salir a la vereda por los gritos del hombre, que pedía que lo suelten y llamaba a la fiscal a viva voz según los testigos.

A raíz de esto, a Ceballos se le inició un sumario interno. Ningún testigo de los que declararon en la jornada de este martes pudieron ratificar la versión del acusado, por no haber visto el momento de la agresión debatida. Respecto de los gritos de Gutiérrez, solo recordaron que pedía que lo suelten y por la fiscal. También afirmaron desconocer inicialmente el motivo de la detención de Gutiérrez, enterándose solo por dichos del acusado posteriormente o por la publicidad que tomó el hecho.

Uno de ellos, tras ver el video -que a la mayoría se le exhibió para que den cuenta de quiénes estaban presentes- opinó que "no había ningún motivo para detenerlo" (a Gutiérrez). No obstante, quienes participaron de la detención afirmaron haberlo hecho simplemente porque así se los ordenaba su superior.

Lesiones

El único testigo que no pertenece a la fuerza policial fue un médico del Hospital de Rincón de los Sauces, quien atendió a Gutiérrez tras la detención, un procedimiento habitual que cumple la Policía al detener a una persona para constatar su estado de salud antes de su ingreso a una comisaría.

El médico dejó constancia en un informe que el detenido presentaba "lesiones eritematosas", que puntualmente significa "un sector más enrojecido de lo habitual" que presenta la piel; Gutiérrez presentaba estas lesiones en el cuello y en su muñeca. Las lesiones se pueden dar por diversos motivos, lo que incluye presión manual o con algún elemento.

JUICIO - POLICIA OSCAR CEBALLOS - POR ABUSO (3).JPG

Sobre este testigo se posó principalmente la defensa, al consultarle si el detenido presentaba alguna lesión compatible con un cabezazo (de parte del policía) sea en su frente, en su oreja o en sus mejillas, a lo que el médico respondió negativamente. No obstante, explicó que la presencia de una lesión así dependería también de la intensidad del golpe, por lo que su ausencia no puede determinar con exactitud que no existió tal conducta.

La defensora oficial Beatriz Chavero, que defiende al policía acusado, también atacó -al entrevistar a los testigos- la postura de la fiscal al intervenir en lo ocurrido y ordenar que se libere a Gutiérrez, entendiendo que el efectivo tenía la autoridad para tomar la decisión final.

El hoy comisario está siendo juzgado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, abuso de funciones y sin las formalidades, agravada por violencia y en carácter de autor.

Se espera que en los días restantes se analice el video presentado como prueba clave antes de pasar a los testigos de la defensa.