La Policía se expresó por la muerte de la agente en el barrio Melipal

La institución hizo una publicación en su cuenta de Facebook. El novio de Deyanira Aylen Vazquez, la víctima de 27 años, permanece detenido.

La Policía de Neuquén se expresó tras la muerte de la agente policial Deyanira Aylen Vazquez, de 27 años, ocurrida este domingo en su casa del barrio Melipal. Su novio permanece detenido, mientras el Ministerio Público Fiscal (MPF) avanza con diversas medidas en el marco de la investigación para determinar de qué modo ocurrió su deceso.

La autopsia se realizará este lunes al mediodía en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. El examen permitirá establecer la causa y las circunstancias de la muerte, así como determinar si las lesiones observadas son compatibles con la hipótesis de femicidio.

En paralelo, la fiscal solicitó que el hombre detenido fuera examinado por médicos del Poder Judicial y se le practicaran diversas pruebas , entre ellas una para determinar la presencia de restos de pólvora en su cuerpo. El informe preliminar de la autopsia, junto con estos resultados, será determinante para decidir si se formula acusación en su contra.

En este contexto, a través de una publicación en Facebook, la Policía expresó "su profundo pesar" ante el fallecimiento de la agente, "con servicios en Comisaria Tercera del Barrio El Progreso". "Acompañamos a todos sus familiares, compañeros y amigos ante tan irreparable pérdida", escribieron. El posteo recibió cientos de comentarios e interacciones de vecinos que lamentaron lo ocurrido.

Recolección de testimonios y cámaras

Durante la jornada de este domingo, la fiscal Guadalupe Inaudi tomó declaración a personal policial, familiares y vecinos de la víctima, con el objetivo de reconstruir las horas previas al hallazgo y establecer posibles indicios de violencia.

Además, se solicitó un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en las inmediaciones de la vivienda. Las imágenes permitirán confirmar o descartar la presencia de terceros y esclarecer los movimientos registrados antes y después de la muerte.

La joven de 27 años fue encontrada este domingo cerca del mediodía, sobre una cama, en el interior de su casa. La escena fue preservada por personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. La fiscalía confirmó que el caso se investiga desde el inicio bajo la hipótesis de femicidio, lo que implica la activación inmediata de protocolos específicos y el acompañamiento a la familia de la víctima.

Las horas previas

Las investigaciones indican que cerca de las nueve de la mañana llegó al domicilio el hermano de la víctima, quien primero dialogó con el detenido y recibió de su parte el arma reglamentaria de Deyanira, con la indicación de que la descargara. Tras eso, la pareja de la joven se retiró del lugar.

Según el testimonio, su hermana le pidió que le devolviera el arma porque debía ir a trabajar.

Dentro de la vivienda, el hermano observó un ambiente alterado: muebles y objetos fuera de lugar, restos de un vaso roto en el piso y daños en una ventana. Por el clima tenso, decidió marcharse junto a una amiga y se instaló en otro domicilio. Horas después, fue notificado por allegados sobre la tragedia.