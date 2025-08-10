Le tiró gas pimienta y le robó 10 mil dólares a una almacenera

El hecho ocurrió en una ciudad cordillerana de Neuquén y el ladón escapó sin dejar rastros. La policía revisa las cámaras de seguridad.

La calma de la mañana en el centro de Junín de los Andes se quebró abruptamente este sábado, cuando un violento robo dejó atónitos a vecinos y comerciantes de la calle Belgrano. La ciudad ya venía golpeada porque el fin de semana pasado se registró una batalla campal a la salida de un boliche, Ahora, un asalto mantiene alerta a la comunidad.

Eran cerca de las 10:30 cuando un hombre ingresó al kiosco y almacén Franklin . Según relató a la Policía por parte de una mujer que se encontraba atendiendo el local, el desconocido esperó el momento oportuno y le arrojó gas pimienta directamente a los ojos. Así fue como comenzó el raid del inesperado método para robar, sin armas de fuego.

Aprovechando que la víctima quedó desorientada, el delincuente se dirigió a la parte posterior del comercio y sustrajo una importante suma de dinero. De acuerdo a lo que pudo saber LMNeuquén de fuentes policiales, serían entre 8.000 y 10.000 dólares en efectivo.

Robo Junín de los Andes gas pimienta El robo en el almacén de Junín de los Andes donde el ladón le tiró gas pimienta a mujer que atendía el local.

Rápidamente, la mujer que atendía el almacén logró pedir ayuda al Personal del Comando Radioeléctrico y los efectivos policiales no tardaron en llegar al local comercial.

Testigos indicaron que el ladrón huyó a pie por calle Belgrano en dirección a la avenida San Martín, y desapareció entre el movimiento de la mañana. La Policía trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para dar con el responsable.

Del robo del almacén a la batalla campal en Junín de los Andes

La Policía de Junín de los Andes avanza en la investigación por una pelea a la salida de un boliche que se convirtió en una batalla campal y ya identificó a nueve personas. El hecho, que se viralizó en videos filmados por testigos, muestra a un grupo numeroso a las trompadas en el medio de la nieve en la madrugada del domingo pasado.

Según confirmó el Director de Seguridad Interior de la localidad, Luis Mardones a LMNeuquén, los jóvenes fueron dispersados por una patrulla de la Comisaría 25 que llegó al lugar a las 6:20. "Es riesgoso y complicado que terminen todos presos, no se puede, uno que estaba en actitud violenta, enfrentó al personal, los agredió con insultos, fue aprehendido y demorado por infracción al Código de Faltas", indicó.

Por su parte, informó que desde la Comisaría se encuentran en pleno trabajo de identificación de los protagonistas de la pelea a través del relevamiento de las cámaras existentes en el lugar.

"Individualizaron nueve personas de las 15 que estaban peleando a través del análisis de filmaciones de los videos virales", dijo y agregó: "luego se verá si actúa la Justicia Penal, a través de Fiscalía, o le corresponde una contravención por disturbios en la vía pública".

El comisario inspector Mardones advirtió que se encuentran trabajando de oficio en el caso, porque existen dos "problemas". "No tenemos denuncia donde se brinde la identidad de las personas que participaban en el disturbio, y además, seguramente, haya gente que sea de San Martín de los Andes".