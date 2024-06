Los estafadores vuelven al ataque para intentar hackear cuentas de WhatsApp

"Pasó esta mañana. El hombre fue muy formal en la explicación y atendí porque estaba esperando una llamada por otro tema. Hizo un largo discurso, me dijo de un carnet de vacunación y que de tal fecha tenía disponibles algunas cosas. Lo escuché hasta que me dijo que me pasaba un número de 6 dígitos, o sea un código de validación, con el que seguramente me iban a hackear el WhatsApp", contó la vecina.

llamada estafa min de salud.jpg

Efectivamente, la alarma que se encendió en la vecina fue acertada: el estafador pretendía acceder al WhatsApp de la mujer valiéndose del código de validación que le llegaría a su teléfono (dado que es el número registrado), pero intentando convencerla de que tenía otro fin.

Han sido variadas las excusas que los estafadores han puesto para proceder de esta misma manera, lo que les permitiría acceder a la lista de chats y contactos del usuario en otro dispositivo para después intentar estafar a cada uno. Se trata de un hackeo previo para luego intentar cometer estafas.

En muchos casos, el intento de estafa que le sigue es ofrecer dólares en venta a los contactos, haciéndose pasar por la persona, o pedir ayuda simulando tener una emergencia, contando con que más de uno transferirá dinero a la cuenta que les indiquen con tal de ayudar a su amigo o pariente.

Afortunadamente, la vecina en este caso sabía en qué consistía la estafa, pero es importante destacar que el Ministerio de Salud de Nación no llamará a nadie por teléfono por cuestiones de esta naturaleza ni mucho menos pedirán datos sensibles o códigos de verificación.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas virtuales:

*No comercializar ningún bien a través de redes sociales

*No enviar dinero a personas desconocidas sin ver el producto a adquirir

*No operar en home banking, cajero automático o cualquier billetera virtual bajo las instrucciones de un tercero desconocido, aunque éste manifieste ser un empleado bancario o de una entidad crediticia

*No brindar información sensible como contraseñas, códigos de ingreso o respuestas a preguntas de seguridad que permitan acceder a cuentas de nuestra propiedad

*No hacer clic en enlaces externos cuyo origen desconocemos

*En caso de ser beneficiados de algún premio, no se exigirá una transferencia previa de dinero para recibirlo. Ignorar este pedido

*Hacer caso omiso de emails recibidos de presuntas entidades emisoras de tarjetas de crédito o cualquier organismo nacional, que pidan información para desbloquear nuestra cuenta, actualizar claves o que soliciten completar formularios con datos por cualquier motivo similar. Ante cualquier duda, comunicarse con la empresa en cuestión a través de sus canales oficiales para verificar la información.