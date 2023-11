Médico acusado de una muerte por mala praxis accedió a una probation

Cabe recordar que la mujer de 29 años murió repentinamente en septiembre de 2021,tras una cirugía de vesícula , un procedimiento considerado habitual. Aunque todos los estudios pre operatorios habían dado supuestamente bien y la habían habilitado para la cirugía, algo no salió bien y la joven murió por un shock hipovolémico poco tiempo después de haber salido del quirófano.

Se indicó que "Rumi obró con negligencia en su profesión médica, al haber realizado una incorrecta elección en el procedimiento quirúrgico a llevarse a cabo en una paciente que como antecedente tenía una cirugía de laparotomía exploratoria media abdominal superior como tratamiento por una lesión de arma blanca que le generó una laceración hepática (...) Dicho antecedente forma múltiples adherencias a nivel intra abdominal, lo que dificulta el manejo de instrumental laparoscópico, radicando aquí la contraindicación de la técnica elegida por el profesional".

Esto es algo que debió de tenerse en cuenta, sobre todo si el médico (y otros profesionales que también podrían ser imputados) contaban con la historia clínica de la paciente -como debería ser- y además la habían sometido a estudios prequirúrgicos de rigor.

Aunque el sangrado fue detectado durante la cirugía y frenado con distintos métodos, éstos "no fueron suficientes". Desde la finalización de la operación alrededor de ese mediodía hasta las 18, los médicos "no constataron evolución en la joven, no se realizó ninguna interconsulta y tampoco se evaluó su derivación a un centro de mayor complejidad", explicó la fiscal Valeria Panozzo.

Inicialmente, se estipulaba que el médico llegara a juicio por el caso, y de hecho se había inicialmente agendado una audiencia de control de acusación que luego fue pospuesta varias semanas. La familia de la víctima no quería saber nada con una salida alternativa al juicio, pero se llegó a un acuerdo de partes teniendo en cuenta que la pena prevista si era condenado sería de ejecución condicional y que el imputado no tiene ancedentes condenatorios.

Esta semana, tras un largo proceso judicial, las partes presentaron el pedido ante el juez Maximiliano Bagnat para avanzar con una suspensión de juicio a prueba para el acusado por el plazo de dos años.

De acuerdo a lo dictado por Bagnat, mientras dure la probation, el médico deberá cumplir con una serie de reglas de conducta de rigor, que incluyen someterse a un control de la Dirección de Población Judicializada y no cometer nuevos delitos.

Por otro lado, se le prohibió también su participación en cirugías por un plazo de 7 meses, aunque se le otorgó la posibilidad de practicarlas durante el mes de enero, porque en ese momento, el hospital de Villa La Angostura se queda sin otros cirujanos.

El abogado querellante que actuó en representación de la familia de Adriana, Saúl Castañeda, comentó que el médico había ofrecido una suma de dinero a modo de compensación por los daños causados a la familia, pero la madre de la víctima rechazó el ofrecimiento.

Además, adelantó que presentarán una demanda civil contra el hospital local por los daños y perjuicios causados por la muerte de Adriana.