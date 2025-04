Misterioso crimen en Cutral Co: encontraron a un hombre muerto en la vereda

Incertidumbre en Cutral Co por el asesinato de un hombre tras encontrar su cuerpo tendido en la vereda.

Un escalofriante crimen en Cutral Co conmocionó a los vecinos del barrio Brentana cuando en la noche de este martes encontraron en la vereda a un hombre herido de manera mortal por arma de fuego. Una gran cantidad de policías acudieron al lugar para resguardar la escena e iniciar los peritajes de rigor para recabar la mayor información posible.

¿Qué se sabe del asesinato en Cutral Co?

Según la información relevada por LMNeuquén, el martes con final trágico en Cutral Co tuvo lugar alrededor de las 22 cuando se escucharon detonaciones que resonaron en el barrio en construcción sobre avenida Castelli al fondo. El personal policial que acudió encontró a una persona herida con balas de arma de fuego tendida en la vereda, sin observar a otros participantes.

De inmediato solicitaron una ambulancia que llegó a la brevedad pero la médica que intervino constató que la víctima ya no tenía signos vitales.

El comisario Pedro Guento confirmó a LMNeuquén que 21.50 recepcionaron llamados telefónicos del barrio Brentana dando cuenta de estruendos compatibles con detonación de armas de fuego: "al final de avenida Castelli da con un hombre desvanecido en la vereda y se llama al hospital local". A través de averiguaciones pudieron constatar que la víctima es un hombre de 51 años vecino de barrio Progreso, ubicado a 15 cuadras del lugar. "Los familiares llegaron inmediatamente, porque es una persona conocida en el sector", aseguró.

A posterior, llegaron cuatro móviles y una camioneta que aseguraron el sector para realizar las diligencias correspondientes y dieron intervención al Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Las actuaciones de criminalística se extendieron hasta la medianoche y contaron con la presencia de Mayra Febrer, fiscal del caso que desde marzo trabaja en la Fiscalía Única de la II Circunscripción Judicial, que funciona en Cutral Co, Plaza Huincul y las localidades aledañas.

"Febrer se acercó al lugar, y el primer estudio sobre el cuerpo detectó al menos una herida con arma de fuego", mencionó Guento y agregó que a la 1.10 de la madrugada su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Neuquén para realizar la autopsia. "Después de que tengamos ese estudio forense vamos a poder determinar si fue una sola lesión, dos o más", aseveró.

Los peritajes se dificultaron durante la noche por la escasa iluminación por lo cual la Comisaría 14 que operativamente quedó a cargo de la escena la precintó hasta este miércoles a la mañana cuando continuaron haciendo una ampliación de la inspección ocular en busca de más indicios. En tanto, Guento indicó que no pudieron realizar entrevistas a testigos, porque está deshabitado: "en la cuadra donde ocurrió es un barrio en construcción, particular, hay plateas, casas a mitad de construir, no tenemos vecinos que vivan en el lugar por ahora".

Consultado acerca de si la víctima tenía antecedentes judiciales, el coordinador operativo indicó que aún están en etapa investigaba. En este sentido, acotó que surgen varias teorías sobre el hecho que terminó con la persona baleada muerta, pero "hay una hipótesis más avanzada que creemos que nos va a permitir dar con el autor".

Mataron a un hombre a golpes en Centenario

En tanto, Centenario también vivió un hecho de extrema violencia en el que la Policía y Fiscalía trabajan intensamente para esclarecerlo. Se trata del asesinato de un vecino que fue salvajemente golpeado en su propia casa. La víctima habría fallecido tras un certero puñetazo. Por el hecho hay un detenido de 37 años como presunto autor del hecho y el MPF busca avanzar con la acusación.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder LMNeuquén, el lamentable hecho ocurrió este martes, en horas de la tarde, en el domicilio de la víctima, situado sobre calle Islas Malvinas al 300. En ese lugar, se habría desatado una violenta disputa, que terminó con un hombre muerto.

En forma inicial, se hizo presente personal de la Comisaría Quinta, que confirmó el fallecimiento de un hombre. A partir de esta situación, se notificó al Ministerio Público Fiscal (MPF) y se ordenaron distintas actuaciones, que incluyeron identificar a posibles testigos y también relevar la existencia de cámaras de seguridad particulares o públicas.