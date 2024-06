Neuquén: temor en el barrio Huilliches por la modalidad creciente de robos exprés

“No tocaron nada del living-comedor, fueron derecho a los cuartos. El mío lo revolvieron completo: me tiraron todo lo del placar, me vaciaron todo, todo explotado, pero no encontraron nada. Siguieron al otro cuarto y sí encontraron en el de mis papás: robaron plata, alhajas y cosas así. Más allá del oro, esos eran recuerdos que teníamos de mis abuelos que fallecieron. Es más que nada lo sentimental, es algo que duele porque no se recupera”, agregó.