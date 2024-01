Qué dijo el BPN sobre la última estafa a una clienta

También indicaron que se analizaron los sistemas y no se detectaron vulneraciones de seguridad de eBanking. "Se comprobó que cada adición de beneficiario y transferencia fue confirmada mediante la herramienta token y enviado al email registrado por el usuario", explicaron sobre los movimientos de la damnificada y agregaron: "Se concluye con estos datos que la vulneración ocurrió en el equipo del cliente y que el protocolo de actuación (bloqueo de usuario y contacto con entidades) se realizó en tiempo y forma".

"Cabe destacar que el análisis detectó que las direcciones IP, registradas en las conexiones, son habituales del cliente", se mencionó desde el BPN y que la usuaria detalló en la denuncia presentada que "mientras estaba operando eBanking le apareció un cartel de actualización del sistema, coincidente con el comportamiento del malware".

Qué recomienda el banco para evitar la estafa

Ante el resurgimiento de posibles maniobras de estafa, es vital prestar especial atención y tomar ciertos recaudos, se alertó desde la entidad bancaria. Entre los mismos, recomendaron: contar con un programa antivirus y realizar transacciones online en sitios oficiales y dispositivos electrónicos personales. Precisamente, la damnificada aseguró que solo ella conoce su clave y utiliza esa computadora, como método de seguridad.

Es que, se recomienda evitar el uso de computadoras o teléfonos celulares compartidos, ya que el ingreso de estos troyanos ocurre generalmente al realizar clicks en links no seguros, al descargar archivos poco confiables o instalar aplicaciones no oficiales. Además, se recomienda no continuar operando, en el caso de detectar mensajes de alerta de contenido dudoso.

