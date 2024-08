Se fue a trabajar y le desvalijaron su casa en Plottier: "Me dejaron en cero"

De un día para el otro, un vecino de Plottier se quedó sin nada , luego de que delincuentes le desvalijaran la casa y le robaran su auto. Por la mañana se había ido a trabajar y cuando llegó se encontró con la angustiante escena: su televisor, bicicleta y muchas otras cosas más ya no estaban.

Además, a esto se le suman otros robos de camionetas ocurridos en los barrios Cooperativa de Luz y Knudsen y los asaltos a mujeres en el barrio Bardas Soleadas (Ex Alsogaray), sucedidos en los últimos dos meses.

“Fue terrible porque me dejaron en cero”, lamentó el vecino damnificado y comentó que lo único que le dejaron fueron algunas prendas de vestir.

Buscan a los autores del robo

La víctima del robo contó que, hasta el momento, no pudieron identificar a los delincuentes y que tampoco pudieron precisar en qué momento del día ingresaron a su vivienda. El hecho ocurrió en calle Simoni del barrio Rincón Oeste.

La denuncia por robo fue radicada en la Comisaría Séptima de Plottier.

“Ayer me fui a trabajar a las 7 de la mañana y cuando vuelvo, a eso de las 18, me encuentro con el portón del garaje abierto y veo que el auto no estaba”, relató. En ese momento, lo primero que pensó fue que algún familiar se había llevado el vehículo, pero esto le resultó extraño, ya que nadie le había avisado.

Luego, cuando pasó por la ventana de su casa, vio lo peor: los destrozos que habían dejado dentro del living y la falta de sus pertenencias.

“Por la ventana vi tornillos tirados en el piso. Entré y no vi el tele colgado en la pared, no tenía absolutamente nada: desde ropa hasta televisores, pava eléctrica, monitores y computadora”, comentó. La magnitud del robo fue tal, que indicó que “solo me dejaron un pantalón, dos o tres remeras y un par de zapatillas”.

Denuncia con la Policía

El vecino explicó que rápidamente fue a hacer la denuncia a la Comisaria Séptima de Plottier. Allí, comentó que los propios policías le dijeron que “son conscientes de que estaban robando mucho” en la ciudad.

También, en cuanto a la presencia policial, advirtió que en su barrio “hay muy pocos patrullajes”. Al respecto, indicó que hace aproximadamente un año vive en el sector y aseguró que “es muy raro ver a la policía” en el lugar. Por otra parte, mencionó que también realizó las denuncias respectivas con las aseguradoras de su auto y su casa.

Robo vecino Plottier- Desvalijamiento2.png El vecino solicitó que cualquier información sobre su bicicleta marca Giant sea comunicada a la Policía.

Ahora, el vecino señaló que está atento a la plataforma Marketplace de Facebook para ver si puede encontrar algunos de los objetos que le robaron ofrecidos para la venta. En este sentido, solicitó que cualquier información sobre su auto modelo Gol Trend, patente AA123QS, sea comunicada a la Comisaría más cercana. De igual forma, con su bicicleta marca Giant.

Inseguridad en el barrio

La víctima del robo comentó que la actualidad del barrio es preocupante y que los mismos vecinos analizan instalar una alarma antipánico, que se pueda accionar ante cualquier robo o asalto. También, indicó que presumen que los robos son protagonizados por un mismo grupo de delincuentes, que frecuenta la zona.

“En el barrio ya han pasado robos. Hace tres o cuatro meses entraron al patio de una vecina y le robaron las bicis que tenía. Al poco tiempo, también patearon un portón de una casa cerca de la mía: forcejaron la puerta, pero no pudieron entrar”, indicó.

“Dicen que, aparentemente, es la misma gente que anda dando vueltas”, agregó y explicó que, para cuidarse entre ellos, los vecinos tienen "un grupo de WhatsApp en el que comentamos todo lo que pasa y cuando hay gente sospechosa”.