Se robó una computadora de un centro de rehabilitación: el olvido que lo delató

Yanet Páez, la dueña, expresó su enfado a LMNeuquén : "Sé que la computadora no la voy a recuperar, pero sí espero que si lo ven en la calle por lo menos lo frenen, si no siempre queda impune, vas a hacer la denuncia y no pasa nada".

Además, la dueña del centro que funciona de lunes a viernes de 9 a 21 mencionó que ya habían intentado robar en dos oportunidades. "El modus operandi fue pasar a la sala de espera en actitud rara, mirar todo, sale un terapeuta a ver qué necesitaba y decían, vengo a sacar turno con Dr. González, o te dicen una altura de calle inventada, entonces buscan despistar", relató. En el caso del robo de este lunes, el delincuente tuvo la "suerte" de que no había pacientes en la sala de espera, ni terapeutas.

WhatsApp Image 2024-10-29 at 7.58.39 AM.jpeg

La pista de las bolsas de consorcio

"Nos dimos cuenta porque una de las chicas entró al centro y vio que faltaba la computadora; entonces se comunican las terapeutas conmigo y me preguntan, ¿vos te llevaste la compu?", dijo Yanet y agregó que cuando llegó al centro vio "todo arrancado, todo desordenado, la impresora desconectada y el cargador de la notebook". Y un elemento que le llamó la atención: bolsas de consorcio.

A continuación, lo primero que hizo la dueña del centro especializado en la rehabilitación de personas con discapacidad fue ingresar a las cámaras para buscar qué había sucedido. Cuando observó los ingresos le llama la atención un muchacho que tenía bolsas de consorcio en una mano y cuando sale, la notebook agarrada con la otra mano: "Ayer esta persona aparentemente lo que iba a hacer es ofrecer bolsas de residuos, porque es lo que nos dejó en el mostrador y es lo que se ve en la cámara, que tenía bolsas de consorcio en la mano".

A pesar de que en apariencia podría ser uno de los vendedores de bolsas que usualmente trabajan en el centro vendiendo a los transeúntes y a los comerciantes, no lo tenían visto y actuó muy rápido. Para la dueña del lugar, "en el apuro del robo las dejó".

Robo de una computadora en un centro de rehabilitación.mp4

La denuncia

Luego del primer paso donde descubrió qué había pasado con la notebook Toshiba de 15 pulgadas que le robaron, Yanet fue a realizar la denuncia a la Comisaría Primera donde observó: "Como sucede, siempre te dejan esperando 40 minutos o más", y recalcó: "Me da impotencia, me tomaron la denuncia y a pesar de que yo declaro que tenía grabado y de que le dije que tenía capturas de pantalla de la persona, donde se podía ver la cara, no me sugirieron dejarle la filmación; le tuve que decir yo que se la dejaba e insistir".

En la notebook del Centro Patagónico de Neuro Rehabilitación los 20 terapeutas que trabajan guardaban informes y realizaban gestiones administrativas. "Ahora tengo que salir a reponer obviamente esta herramienta de trabajo para nosotros", lamentó Yanet y agregó que le dijeron que el caso quedaría a cargo de la Brigada de Investigaciones, pero no tiene esperanzas de que la encuentren.

"Yo lo que hago ayer a la tarde advertir a todos los centros de rehabilitación de Neuquén, y lo que me informan es que ya habían robado a todos y todos trabajaban con llave, a puerta cerrada, la sala de espera está con llave", dijo indignada. Su centro era de los únicos que mantenían el acceso de reja sin llave y la puerta principal abierta. Después del robo, Yanet reflexionó: "No podés tener tu espacio acomodado de tal manera que invites a entrar a alguien, sino que tenés que abrirle para que pueda pasar".