¿Secuestro o amor gitano? Qué se sabe del caso de la joven de 15 años que se fue de Neuquén a Roca

A todo esto, cuando el hombre ingresó a la vivienda, Marcela y Nicolás , los papás de Estrella Belén, no se encontraban en la casa . Todo ocurrió muy rápido y la joven tuvo tiempo de llevarse el celular y algo de ropa.

Los padres saben quién se llevó a su hija y no solo brindaron los datos del hombre, sino que aseguraron a este medio que la raptaron para casarla con el hijo de 22 años. Esa familia zíngara vive en Roca.

Hoy, los padres siguen pidiendo que la Justicia y la Policía tomen cartas en el asunto y aseguran que no han tenido novedades de su hija.

image.png

¿Secuestro o amor gitano?

En las tradiciones de la cultura gitana hay una práctica, cada vez menos frecuente, que tiene que ver con el emparajamiento/casamiento arreglado entre familias. Esto por lo general se pauta por intereses no solo económicos sino también familiares. No es raro que se casen entre primos.

En estos casos, la familia del novio debe pagar una dote, es decir, hacer una entrega patrimonial a la familia de la novia. La misma puede ser en dinero, vehículos y hasta viviendas. Todo se negocia.

Pero cuando estos arreglo prenupciales no están encaminados, suele suceder que el novio ayudado por su familia se llevan a la joven y así lo que se logra es forzar una negociación.

En el secuestro de Estrella Belén hay algo de esto, pero la familia de ella no quiere saber nada, por ahora.

Marcela conoce bien las costumbres gitanas y aseguró que “con esa gente no queremos saber nada. Acá no hay dote ni arreglo posible. No queremos saber nada con ellos, solo queremos de regreso a nuestra hija”.

A su vez, Nicolás, el papá de la joven, ratificó su intención de no acordar nada con la familia que se llevó a su hija. “Ni por un millón de dólares la dejo a mi hija con esa gente. Ellos están muy mal vistos acá en Neuquén y por eso se fueron a vivir a Roca”, aclaró el papá gitano.

Gitana sale a decir la verdad.mp4

¿Y qué dijo Estrella Belén en el video?

La joven de 15 años secuestrada, o al menos así figura en la denuncia, envió un video a este medio y la Policía neuquina donde dejó en claro que se fue por amor y que nada de esto tienen que ver con un secuestro.

Ese video dejó en un limbo tanto a la justicia como la policía que más allá de la denuncia tienen que ver cómo se manejan con las costumbres de una comunidad ancestral. “Soy Estrella Belén López y les quería informar que a mí nadie me secuestró, nadie me obligó a casarme. Yo quise por mi voluntad propia. Yo con mi novio estoy desde hace dos años saliendo y yo lo quise a él", explicó la joven.

“A mí mi familia me quería obligar a casar con mi primo, que es más que un hermano para mí. Yo no lo quise a él", aclaró la gitana. "Yo elegí venir acá porque yo lo quiero mucho a mi novio. Acá estoy bien y le quería informar eso, que la denuncia que hizo mi familia nada que ver”, concluyó Estrella Belén.

El video -para la familia- lo hizo bajo amenaza. Para ninguno de los investigadores, la joven está hablando bajo amenaza. De hecho, hay un segundo video donde ella deja en claro que hasta que no se arregle la situación entre las familias no va a aparecer.

Es decir, la situación está yendo hacia un lugar donde no quería ir la familia de la joven gitana, que es el arreglo o negociación de un dote.

Por ahora, Justicia y Policía trabajan tratando de encontrar una salida alternativa a un conflicto que está vinculado a las costumbres del pueblo zíngaro.

Se supo que la fiscalía ya le dio intervención a la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.