"Son cada vez más frecuentes los crímenes brutales"

P14-F01-POLI.jpg Agustín García, fiscal de homicidios.

¿Ves que la criminalidad esté aumentando?

No, no hay mucha variación en las cifras de homicidios entre años. Son más o menos lo mismo, por ahí un año tenés un par más que otro y si baja la variación no es significativa ni porque se haya implementado algo en particular. Lo que sí puede estar ocurriendo, que es lo que estamos viendo, es que algunos casos se tornan más complejos a la hora de investigar por ciertas maniobras para entorpecer y eliminar evidencias.

¿Hay mayor conciencia forense?

Claro, algo así, porque todavía hay casos muy burdos, pero sí empezamos a tener mayores dificultades al investigar y se da porque hay mayor planificación.

Vale rescatar que, para García, el efecto de las series policiales y el mayor despliegue que brindan los medios a los casos criminales no son algo que incidan directamente en el aprendizaje del delincuente, aunque hay mucha información disponible.

Por ahora, en esta zona de la Patagonia los investigadores están bien preparados, de hecho, todos los homicidios de 2023 están esclarecidos, aunque es necesario capacitar a las nuevas generaciones que tendrán un abordaje muy distinto respecto de la criminalidad debido a la utilización de la tecnología, un aliado clave para los pesquisas.

García hace una pausa para servirse un café al que le da un sorbo corto y lo deja a un costado ni bien le menciono el tema de los femicidios. Incluso, corre la taza y su seriedad se profundiza aún más.

¿Hacía rato que no había tantos femicidios?

Lo que ocurre en Neuquén es que hay que mirar la estadística por la cantidad de habitantes, ahí viene alta a nivel nacional y eso debe preocupar. Nosotros, en esta fiscalía, no tenemos mucho tiempo para analizar el fenómeno porque cuando aparece un femicidio tenemos que correr para atrapar al autor. Nuestra fiscalía es reactiva, es decir, si no ocurrió el crimen nosotros no aparecemos, para eso hay otras unidades fiscales y distintos dispositivos y oficinas de la justicia y el gobierno que se tienen encargar de esa etapa preventiva. Para nosotros, lo primordial es que cuando aparece el hecho debemos esclarecer el caso, quién fue, encontrar las pruebas para acreditar que fue esa persona y lo hizo de tal o cual modo. Pero sí es cierto que cuando empezamos a investigar comenzamos a ver la historia de ese femicidio.

Rosana Artiga encuentran el cuerpo en el rio limay China Muerta (9).jpg

¿Ves una evolución de los crímenes?

No sé si yo le diría una evolución, sí lo que noto en los últimos años es que hemos empezado a tener crímenes más brutales como desmembramientos, cuerpos incinerados. Eso antes tenías uno cada tanto y ahora, lamentablemente, empieza a pasar cada vez más seguido. Te diría que, en el último tiempo, todos los años hemos tenido crímenes brutales y no solo de mujeres.

¿Cómo conviven con la presión de los casos de alto impacto?

Te acostumbras a convivir con casos de alto impacto. Sabes que los casos que se manejan acá tienen mucha repercusión, eso uno ya lo tiene internalizado y cuando estas de lleno en la investigación la presión social, sabes que está, pero la única presión que sentís es la de una persona que está muerta y tenes que descubrir quién la mató. Incluso, la presión social y el impacto que genera el caso te puede generar algunas cosas a favor como más recursos que se ponen a disposición. No obstante, la presión social se traduce en algo negativo cuando estás disponiendo medidas y puede haber una reacción de la gente que termine afectando una escena, destruyan un vehículo o quemen un lugar porque podés perder evidencia clave de un crimen. Eso es complicado y peligroso. Es por esto que hay que ser muy prudente a la hora de brindar información durante la investigación porque puede terminar siendo perjudicial.

SFP Juicio por homicidio de Ruso Auer (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

El juicio del año

El crimen del agenciero Miguel “Ruso” Auer, que fue asesinado a fines del año pasado, llegó a juicio este año y por la magnitud del caso, la cantidad de acusados, de días que duró y de testigos que pasaron terminó siendo el juicio más importante del año y encima se trató de un juicio por jurados en el que los vecinos de la ciudad debieron ser los encargados de brindar un veredicto.

“El juicio por jurados obligó a levantar la vara a todos en la justicia porque el trabajo que se hace ahora se ve y los exponemos a la hora de litigar frente a la gente. Vos antes hacías una investigación que la analizaba un juez técnico y eso no trascendía, ahora los vecinos ven cómo trabajas y es interesante que la ciudadanía vea cómo es y que tenga el peso de la decisión. Es un compromiso muy serio”, destacó García.

A la hora de hablar del juicio del Ruso Auer, donde logró la condena de los cuatro autores, al fiscal de homicidio hubo cosas que no le gustaron en la forma de litigar de las defensas.

“Las defensas plantearon cosas que ya se habían resuelto en la audiencia de control de pruebas por lo que hubo mucha burocracia innecesaria”, indicó el fiscal.

Pero lo que más le llamó la atención fue algunos juegos sucios de reconocidos abogados y peritos.

“En la forma de litigar hubo cosas que no se veían en Neuquén como avanzar sobre cuestiones tan personales de forenses llegando a cuestionar hasta su ingreso al Poder Judicial cuando lo que se tiene que hacer es demostrar en todo caso si tiene las acreditaciones suficientes para el trabajo que se realizó”, concluyó García que se mostró preocupado ante la caída y bajeza en el nivel de la litigación de parte de las defensas.