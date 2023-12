De los nueve femicidios, ocho no estaban en el radar

El vocal del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, confió a LMNeuquén: “Coincido en que es una temática que exige una articulación muy fina de los tres poderes. El Legislativo, en cuanto a la normativa que tiene que dictar y mantener actualizada para generar los dispositivos y las herramientas necesarias para la prevención en el Poder Ejecutivo y para la intervención en casos de emergencia de episodios que deben tener una respuesta judicial inmediata. Si todo esto simultáneamente no funciona, es decir, si la normativa provincial no es la adecuada, si los dispositivos de prevención y de contención no son los adecuados y si la intervención judicial no es la adecuada, en tiempo y tipo de medida que se adopta, es muy difícil que el sistema de protección integral funcione”, explicó el vocal.