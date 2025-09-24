Policiales La Mañana Ruta 7 Tránsito detenido por completo en Ruta 7 por un choque

El cierre del miércoles fue caótico para algunos vecinos que quedaron frenados por un accidente a la altura del Cañadón de las Cabras.







Pasadas las 22 de este miércoles un Volkswagen Bora y chocó con un Chevrolet Corsa en Ruta 7 a la altura del Cañadón de las Cabras y el tránsito quedó detenido por completo. El impacto no fue violento en extremo y no hay heridos de gravedad.

En el lugar intervino un móvil de la Policía y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), para constatar el estado de salud de los involucrados en el siniestro.

Al momento se desconoce la mecánica y responsabilidades del accidente que, por sus características, bloqueó por completo el tránsito en la Ruta 7.