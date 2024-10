Tres médicos llegaron a juicio por mala praxis a dos años de la muerte de Valentina Dosantos

Audiencia medica por mala praxis en la muerte de la nena Valentina (4).jpg Claudio Espinoza

El fiscal del caso detalló que en ese proceso “desestimaron una imagen radiográfica patológica que evidenciaba la presencia de un íleo y neumo peritoneo a nivel pélvico, que junto a los síntomas clínicos, más el antecedente de trastornos ginecológicos y nefrológicos previos, debería haberse realizado diagnóstico presuntivo de abdomen agudo quirúrgico”.

El representante de la fiscalía sostuvo que deberían haberse realizado “análisis complementarios e interconsultas con especialista (cirujano infantil), en un paciente hospitalizado para poder seguir y adecuar las indicaciones y tratamientos que correspondieran”.

Para cuando se decidió su internación, el estado de salud de la niña había evolucionado “en un estado séptico que, pese a la intervención quirúrgica, generó un cuadro irreversible que le causó la muerte”.

Por “haber actuado negligentemente y provocar la muerte de la paciente”, Azar acusó a los profesionales por el delito de homicidio culposo, en calidad de autores.

Además del fiscal Azar, por la fiscalía interviniere la asistente letrada de la unidad fiscal de Delitos Contra las Personas, Carolina Gutiérrez. La familia de la víctima está representada en el proceso por el abogado particular Juan Coto.

El tribunal colegiado encargado de juzgar el caso y analizar la prueba para emitir un veredicto está compuesto por los jueces Raúl Aufranc, Richard Trincheri y Luis Giorgetti.

El derrotero del caso

La madre de la niña, Tatiana, ha detallado que el derrotero de las visitas al médico comenzaron el 21 de marzo de 2022, a raíz de un misterioso dolor abdominal que tenía la niña y no cesaba.

La paciente pasó primero por la guardia del San Lucas, luego por la del centro La Natividad y, finalmente, fue derivada al Policlínico Neuquén luego de que su cuadro fuera lentamente empeorando.

"Esperamos muchas horas, Valen se retorcía del dolor", recordó la mujer, quien relató que una vez más, a la niña le revisaron su abdomen y ordenaron una radiografía que dio cuenta de la presencia de materia fecal en el intestino, dado que hacía tres días que no lograba ir de cuerpo. Ante esto, se le inyectó diclofenac a la paciente y se indicó la toma de laxantes y la realización de enemas para liberar el intestino.

Sin embargo, la nueva indicación médica tampoco trajo alivio a Valentina, quien continuó con dolores y sin poder ir al baño.

"Le dije que se bañara para llevarla al médico nuevamente. Cuando salió de la ducha, parecía una persona muerta; tenía toda su piel amarillenta y los labios morados, así que nos fuimos volando al médico", confió Tatiana.

Prefiriendo que la vea alguien que había seguido la evolución del cuadro de su hija, que no hacía más que empeorar, la mujer volvió con la niña al Policlínico, donde tras esperar "dos horas", Valentina "entró en shock". Aunque los análisis básicos daban resultados normales, la niña había comenzado a vomitar "de color café". Una tomografía computarizada arrojó que la paciente había desarrollado un shock séptico y debía ser intervenida quirúrgicamente porque su estado era "crítico".

Sin embargo, eso no ayudó y el día 22, la niña falleció.

En marzo de 2023 se llegó a la audiencia de formulación de cargos y, en abril de este año, se ordenó la elevación a juicio.

Justicia para poder vivir

Hace 2 años y 7 meses que Tatiana comenzó la tarea más titánica de su vida: buscar justicia para Valentina, mientras intenta sobrevivir al dolor más atroz que puede atravesar un ser humano. Todos los días se esfuerza en derrotar a la tristeza. Por su otra hija, por ella, por la memoria de Valentina.

Desde que se subió al ring de exigir justicia, como ella lo describe, siempre estuvo esperando este momento para poder comenzar su duelo.

“Valentina no va a volver. Pero vamos a lograr que la balanza se incline para nuestro lado. Queremos que sea un antes y un después en la atención médica. Lamentablemente nosotros tenemos las pruebas, nosotros tenemos el cuerpo de nuestra hija. Los médicos que van a juicio siguen atendiendo en el mismo lugar sin que nada haya cambiado”, explica.

“Muy pocas veces hablo con ella. Me cuesta muchísimo conectar con el dolor. Me cuesta recordarla feliz, sin terminar enojada. Siempre les digo a todos que mi vida es un espiral. Nunca puedo terminar alejada del centro, que es la ira que tengo. Pero también me mueve el amor, desde el día uno que hice las paces con mi embarazo, con ella, con Valentina. Ni ella ni nadie se merecen esto. No me reconforta que me digan que ella ya no sufre, porque ella antes no sufría”, dice.