Un hombre murió en un vuelco en Ruta 22, cerca de Arroyito

Por su parte, Nicolás Corzo, el Comisario Inspector Coordinador Operativo de la División de Tránsito de Neuquén, informó a LMNeuquén que a las 6.45 tomaron conocimiento del vuelco de un Fiat Palio conducido por un único ocupante de 60 años.

"Tenemos que hablar de una pérdida humana una vez más en un siniestro de tránsito", dijo y agregó: "deducimos que se movilizaba hacia su domicilio, en Cutral Co. Tenemos su identificación, pero por el momento no la voy a dar hasta tanto comunicarme con los familiares".

El comisario adelantó que trabajaron con la División de Accidentología Vial en la reconstrucción de la dinámica del siniestro para conocer sus causas: "sobre lo que podemos ver en la vía asfáltica iba manejando por la vía rápida, cuando muerde la banquina izquierda y transita unos metros y pega volantazo hacia la derecha impactando de lleno en un terraplén, una especie de zanjón".

Además, Corzo manifestó que por lo que pudieron observar "pudimos determinar que el cuerpo no se encuentra con el cinturón de seguridad colocado". Al respecto de las características del manejo, consideró que evidentemente por las consecuencias no respetó la velocidad máxima de 60 km/h: "conforme los cálculos que me están arrojando iba arriba de los 120 kilómetros por hora".