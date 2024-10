Una distracción provocó un choque en cadena en Ruta 7, entre una camioneta y dos autos

Este lunes se registró un choque sobre Ruta 7 a la altura del acceso al Cementerio en Centenario . El accidente de tránsito se produjo por la distracción del conductor de una camioneta que no vio el semáforo e impactó de lleno contra un auto que esperaba la señal de avance y este, a su vez, al primero en la fila.

WhatsApp-Image-2024-10-07-at-22.53.09-768x432.jpeg

Distracción al volante en la Ruta 7

El conductor de la camioneta Fiat Fiorino que circulaba con sentido Neuquén-Centenario no advirtió que los vehículos se encontraban esperando el cambio de luz en el semáforo y al no frenar impactó contra la parte trasera de un Renault Symbol y este a su vez a un Ford Fiesta. Eran las 20.30 del lunes y afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Sin embargo, el shock invadió al conductor de la camioneta que reconoció su distracción y comentó al personal de tránsito que conducía preocupado por una cirugía que se haría su esposa al día siguiente. La aceleración que mantuvo hasta el semáforo ubicado a la altura del acceso al cementerio no le dio tiempo a frenar y provocó el choque en cadena.

Una vez que los policías de la Comisaría Quinta desviaron el tránsito hacia la calle colectora Nelson Mandela los efectivos de la División Tránsito a cargo de la oficial Ibáñez realizaron las pericias sobre los tres autos. Mientras la camioneta Fiat Fiorino que impactó de lleno tenía el airbag desplegado y el frente del lado izquierdo destrozado, los otros vehículos, no activaron ese elemento de seguridad y tampoco sus ocupantes necesitaron asistencia médica. Aún así, los autos Renault Symbol y el Ford Fiesta tenían averiada el paragolpes trasero y las ópticas. Los bomberos movieron la camioneta y limpiaron los trozos de autopartes de la cinta asfáltica.

Choque en cadena ruta 7.mp4

Otro incidente en Ruta 7

Por su parte, el domingo también hubo un siniestro vial en Centenario cuando el conductor de un vehículo chocó contra una alameda al intentar esquivar a un perro. Como consecuencia, no hubo heridos graves, pero una mujer embarazada que iba de acompañante fue hospitalizada a modo preventivo.

Las tareas de retiro del auto del sector de árboles requirió el trabajo colaborativo de los Bomberos Voluntarios de Centenario, quienes arribaron de inmediato y pudieron dejar al auto sobre la banquina para ser removido por la grúa.