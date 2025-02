Una vecina de Vista Alegre Sur sufrió cuatro robos seguidos del mismo ladrón

Una vecina de Vista Alegre Sur se convirtió en el blanco de un incansable ladrón que entra a robar a su casa en cada oportunidad que tiene. En apenas cinco días, ingresó cuatro veces y le está desvalijando la vivienda de a poco. No recibe respuestas de las autoridades y de la fiscalía se limitaron a decirle que no lo pueden tener detenido porque "las cárceles están sobrepobladas".

Silvina, la vecina víctima de los robos, comentó que descubrió los primeros ingresos del intruso el domingo pasado. "Llegué el domingo a la mañana temprano a mi casa para disfrutar de un día de pileta con mi familia y me encuentro con que mi casa estaba toda revuelta".

Según pudo observar la mujer, mientras no estaba (no siempre se queda porque la construcción de la vivienda no está aun finalizada), un ladrón ingresó durante la madrugada del sábado y del domingo, lo que quedó registrado por las cámaras de seguridad que colocó. El intruso se le llevó algunas pertenencias, entrando y saliendo con total calma tras verificar que la casa estaba vacía.