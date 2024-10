Volvía de trabajar y se encontró de frente con los delincuentes que le habian desvalijado la casa

No obstante, al llegar a su casa ubicada en el Loteo Mercer pudo advertir que los delincuentes no solo habían sacado su vehículo, sino que también se llevaron varios electrodomésticos y dinero. Según detallaron, del interior de la vivienda robaron un televisor LG, una notebook HP color negra, un equipo de música Philips, una Playstation 4, una mochila, ropa deportiva y aproximadamente 500 mil pesos .

Ante esto, intervino personal de la Comisaría Quinta en el lugar y comenzaron con una investigación y la búsqueda de huellas. Se iban a relevar cámaras del barrio y las de la Ruta 7 debido a que se cree que pudieron haber escapado por la ruta en dirección a la meseta o hacia el oeste de la ciudad de Neuquén por la zona de la ex Autovía Norte.

delincuentes desvalijaron casa en Centenario -NO PORTADA-.jpg La camioneta que utilizaron los delincuentes para huir. (Foto: Gentileza Centenario Digital)

Se fue a trabajar y le desvalijaron su casa

El pasado mes de agosto, un vecino de Plottier se quedó sin nada, luego de que delincuentes le desvalijaran la casa y le robaran su auto. Por la mañana se había ido a trabajar y cuando llegó se encontró con la angustiante escena: su televisor, bicicleta y muchas otras cosas más ya no estaban.

El nuevo episodio de inseguridad, provocó que las personas que viven en el sector reforzaran el pedido de mayor presencia policial en los distintos sectores de la ciudad. Sucede que ese mismo día por la mañana, otro vecino sufrió el robo de su camioneta Toyota Hilux, sobre calle San Martín, casi Avenida del Trabajador.

Además, a esto se le suman otros robos de camionetas ocurridos en los barrios Cooperativa de Luz y Knudsen y los asaltos a mujeres en el barrio Bardas Soleadas (Ex Alsogaray), sucedidos en los últimos dos meses.

La denuncia por robo fue radicada en la Comisaría Séptima de Plottier.

“Fue terrible porque me dejaron en cero”, lamentó el vecino damnificado y comentó que lo único que le dejaron fueron algunas prendas de vestir.

La víctima del robo contó que, hasta el momento, no pudieron identificar a los delincuentes y que tampoco pudieron precisar en qué momento del día ingresaron a su vivienda. El hecho ocurrió en calle Simoni del barrio Rincón Oeste.

“Ayer me fui a trabajar a las 7 de la mañana y cuando vuelvo, a eso de las 18, me encuentro con el portón del garaje abierto y veo que el auto no estaba”, relató. En ese momento, lo primero que pensó fue que algún familiar se había llevado el vehículo, pero esto le resultó extraño, ya que nadie le había avisado.

Luego, cuando pasó por la ventana de su casa, vio lo peor: los destrozos que habían dejado dentro del living y la falta de sus pertenencias.