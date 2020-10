Polino deja a Tinelli y se suma a Telefe

Otras de las funciones del ahora ex jurado será revelar en distintos programas -de su nueva emisora todas las novedades del reality gastronómico. Polino sacará a la luz todo lo que ocurra cuando se apagan las cámaras.

“Su no presencia fue grave en las producciones de Laflia. Lo dejaron guardado, lo congelaron”. Jorge Rial Conductor de Intrusos

Lo congelaron

Desde que se anunció la no salida de la nueva edición del “Bailando” durante este año por la pandemia, Marcelo Polino se quedó sin pantalla. Tras la renuncia de Pepito Cibrián Campoy en el Cantando 2020, su nombre sonó fuerte para el reemplazo. Sin embargo, eso no sucedió y la productora de Tinelli puso a Oscar Mediavilla en el jurado. “Su no presencia fue grave en las producciones de Laflia. Lo dejaron guardado, lo congelaron” dijo Jorge Rial en Intrusos al tratar el tema.