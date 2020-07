Polino tiró una bomba sobre la vida amorosa de Tinelli

En diálogo con La Jaula de la moda, que se emite por el canal Ciudad, el periodista se refirió sobre una futura novia del dueño de Laflia. Todo comenzó cuando Mariano Caprarola le preguntó a Polino qué le parecía la aparición de Romina Malaspina. "Nosotros estamos enloquecidos, nos encanta. ¡Es bomba!", fue el primer comentario del conductor del ciclo. Y Polino acotó: "A mí me encanta. Además de que es una bomba, que tiene un cuerpazo, me parece que viene a ocupar el lugar de la chica del momento, que lo vamos renovando".

¿Agarrará?

Horacio Cabak interrumpio y rápido le dijo al asesor de moda Fabián Medina Flores: "Pará, ¿vos recién dijiste que te gustaría como novia de Tinelli?". Y él argumentó: "Sí, me encantaría. Tiene presencia. No tiene la estelaridad de Guillermina, claramente, porque apareció hace poco, pero hay algo en su presencia que es muy magnética. Y a diferencia de otras chicas sexies que estuvieron antes, ella tiene empatía con las mujeres. Les ofrecen el marido, el hijo. Le cae bien a las señoras". Polino no la dejó pasar y comentó: "¿Y ella agarra?". Tras la observación del jurado del "Bailando", Cabak insistió: "¿No manejás información al respecto?".

Sobre ese punto, el periodista reveló: "A Romina la conozco mucho. Un día que salía de Gran Hermano me invitan a una gala, me la encontré en un pasillo y es hermosa. Después llegó al reality de España, Sobrevivientes. ¿Cómo llegó ahí? Nunca se supo. Malaspina, donde pone el ojo pone la bala", señaló.