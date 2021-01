Ponen en aislamiento a los Intrusos por dos casos de COVID

“Soy Covid-19 positivo. Mi hija, Lola, no. De todas formas es parte de mi burbuja diaria. Lo mío fue percepción ante un positivo laboral cercano. En cuanto me enteré el positivo de mi compañera, me hisopé (sin síntomas). Siete días atrás fue mi último contacto con ella”, precisó D’Amato.