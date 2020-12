Por aire y por tierra buscan a un policía desaparecido

Gentileza Cutral Co Al instante

Policía de la Provincia busca al efectivo de Cutral Co Mario Alberto Quesada que continua hace 48 horas desaparecido . Este martes en la mañana se realizó una búsqueda aérea, pero el resultado fue negativo. Su familia lo vio por última vez el 29 de noviembre cuando salió en su bicicleta.

El avión policial sobrevoló a Zapala, Mariano Moreno, Paso Aguerre, Picún Leufú, El Chocón y Arroyito, entre otros puntos cercanos a la comarca petrolera, pero no encontraron ningún rastro.

A su vez, se destinaron cuadrillas por tierra que partieron hacia el oeste de Cutral Co por descampados y caminos alternativos. “Por ahora no hay novedades", explicó a LMN el comisario inspector Claudio Vinet.

Hasta el momento se barajaron tres hipótesis. La versión oficial asegura que Quesada fue visto por última vez este domingo , a bordo de una bicicleta por la calle Domingo Savio del Parque Industrial de Cutral Co. Desde entonces, se desconoce su paradero. “En este tiempo no tuvo contacto con familiares, allegados ni compañeros”, comentó Vinet. Por lo que se especula es que podría haber tenido algún inconveniente durante el recorrido por algún sendero en las afueras de la ciudad y quedó varado, aunque ya pasaron 48 horas.

Otra versión señala que habría hecho dedo sobre Ruta 22 y fue auxiliado para viajar hacia el oeste. Esta versión, tiene poca fuerza, ya que dejó las pertenencias más importantes dentro de su domicilio que fue allanado en las últimas horas.

También trascendió que pudo tener un altercado o ser víctima de algún delito en alguna zona rural, por lo que extendieron el pedido de búsqueda en toda la provincia, pero hasta el momento no existen novedades al respecto.

Los padres del policía criticaron el operativo

La madre y el padre de Mario Alberto Quesada viajaron desde Zapala para seguir de cerca la búsqueda de su hijo. “No sabíamos nada, me enteré por mi hermano. La policía la veo muy tranquila, pero ya van a ser 48 horas que el hijo no aparece”, dijo Esther a Cutral Co Al Instante.

Los dos padres insisten en que tiene que aparecer. “No nos quiere preocupar a nosotros pero de él no contaba nada así que no sabemos si andaba mal“, dijo la mamá.

Por su parte, Esther habló con su hijo el sábado por la tarde. Al parecer, Quesada le contó que estaba trabajando en un supermercado, haciendo adicionales y que tenía planes domésticos para el domingo: le dijo que iba a lavar la ropa, limpiar un poco y salir a hacer deportes por la tarde. Esta versión coincide con los hechos, ya que la última información que se tiene de Quesada es que salió a andar en bicicleta.