Por aumentos de contagios piden que se intensifique la donación de plasma

¿Es lo mismo donar sangre y plasma?

No, no es lo mismo donar sangre y la donación de plasma. Primero que la sangre es un líquido cargado de componentes que la convierten en una sustancia completa para nutrir, oxigenar y curar al organismo (plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma, oxigeno, nutrientes, etc.). Mientras que el plasma es solo un componente de la sangre que está compuesto por linfa, líquido intersticial y cefalorraquídeo.

Para volver a donar plasma (en caso que ya lo hayas hecho) solamente debes esperar 15 días para hacerlo nuevamente. Esto gracias a que el organismo repone rápidamente el líquido extraído de la sangre.