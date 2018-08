Por cada peso que sube el dólar, entran $900 millones

Es una variación sustancial si se tiene en cuenta que el presupuesto provincial 2018, del orden de los $60 mil millones, fue calculado con un precio del dólar de casi la mitad: $19,3. Era un momento en el que se creía que los ingresos por regalías crecerían un 24,6% para alcanzar los $14.378,5 millones, un cuadro de situación que ya quedó obsoleto.

Por fuera de la inusitada aceleración del dólar, que tan sólo ayer subió casi cinco pesos, lo cierto es que este cálculo tiene como el otro motor principal el salto en la producción de hidrocarburos no convencionales, sobre todo en el último semestre: Neuquén está produciendo unos 70 millones de metros cúbicos de gas por día (MMm3/día), de los cuales casi el 60% provienen de áreas en Vaca Muerta.

El precio del petróleo en ascenso es otra de las variables clave. El Brent, el crudo de referencia, cerró ayer su cotización para la entrega en octubre en u$s 77,01, si bien en la provincia se liquida por debajo de los u$s 70. En un cálculo “conservador”, como lo refiere el presupuesto 2018, Neuquén proyectaba una caída del 2% en el precio para considerar un valor promedio de u$s 55 para este año.

Las regalías hidrocarburíferas implican el monto variable de entre el 12% y el 18% del volumen de gas o petróleo producido que ingresa como recurso a las arcas públicas.

En el caso del crudo, hay una variable aún más atada a la evolución del precio: en la ley 2615 (de renegociación de concesiones hidrocarburíferas) se estableció que si el barril supera los u$s 83, el petróleo dejará un 16% en lugar del 15% que paga por debajo de ese valor.

En 2017, las regalías que recibió la provincia, incluidas las hidroeléctricas, implicaron $10.280.Para este año se preveía una suba del 16,6%, para redondear unos $10.720 millones, cifra que ya es parte del pasado.

La mayor producción de gas de la cuenca neuquina está vinculada en parte al programa estímulo de la resolución 46, del Ministerio de Energía de la Nación.

El subsidio fijó un nuevo sendero de precios por cuatro años e hizo atrayente para las empresas acelerar sus planes de inversión para beneficiarse con la posibilidad de obtener un valor superior a la media por su producción.

La producción no convencional

El caso del shale oil

Por primera vez, en junio pasado hubo mayor producción de petróleo no convencional que convencional en Neuquén. De los 112.876 barriles diarios que se produjeron en ese mes, 56.336 llegaron de los yacimientos sobre Vaca Muerta. En Loma Campana (YPF) se producen 38.000 barriles por día.

El caso de Fortín de Piedra

El incremento de la producción, que se traslada a más regalías, tuvo un bastión en el área en manos de Tecpetrol (Grupo Techint). Hoy se producen 11 MMm3 por día de gas. Y a finales del 2019 se producirá el doble, de acuerdo con el plan que acaba de anunciar la empresa en la cuenca neuquina.

