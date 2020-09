Por el COVID, Flavio duda en adoptar aotro niño

"¿Volverías a ser papá?", le preguntó Juana Viale al productor que este domingo estuvo sentado en su mesa junto a Soledad Silveyra, Brian Lanzelotta y Felicitas Pizarro. "Tenía ganas, pero esto de la pandemia me hizo ver el mundo diferente, como que me asusta. Más allá de lo económico, que no es lo más importante, pero yo perdí un departamento por un millón de gastos que tengo y me asustó.

Antes hubiese dicho: ‘Bueno ya está, me desprendo’. Pero ahora con Dionisio digo: ‘Tengo que tener un futuro para mi hijo’", confesó el productor teatral. "Tenés que ser consciente para traer un hijo al mundo, por cómo está. Me asustó más que nada la crueldad del ser humano", reflexionó antes de recordar el feo momento que vivió hace unos días por los cuestionamientos que recibió al compartir imágenes de su hijo en una plaza de juegos de un parque, cuando está prohibido por la pandemia.

Tras remarcar que "la plaza estaba habilitada", Mendoza expresó: "Toda la gente me chupa exactamente eso. Lo que más me molesta es el periodista que sube las tonteras que dicen las cuatro o cinco personas que te critican. Yo era el diablo en persona porque llevé a mi hijo al parque cuando todos esos que me ven y me critican se deben haber juntado en asados o deben haber hecho orgías multitudinarias... ¿Y me venís a criticar a mí?", disparó indignado pero con humor.

A-Flavio-hijos.png

"¡Pero, por favor! Hay una hipocresía tan grande", exclamó. Luego de que Lanzalotta respaldara su postura diciendo que jamás él podría hacerle un mal a su hijo, el bailarín planteó: "Ademas, ¿por qué nosotros tenemos que ser el ejemplo? ¿Tenemos que ser la Madre Teresa de Calcuta?".