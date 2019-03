Por la carta de San Martín, Bonadio procesó a Cristina

“La carta fue hurtada en 1981 de la República de Chile, de un lote completo de correspondencia de San Martín a O’Higgins. Así lo informan los especialistas en la materia”,dijo Claudio Bonadio, Juez

En una resolución de 18 páginas, el juez Bonadio se refirió a la “tenencia irregular de ambos elementos”, lo que a su entender “constituye el objeto procesal” de la causa. Se detalló que lo secuestrado aplica a la categoría de “documentos históricos” en función de la definición de la ley que da creación al Archivo General de la Nación. Uno de los documentos hallados durante los allanamientos por la causa de los cuadernos es un prontuario del ex presidente radical, con las actividades desde 1906 a 1910, sin tapa, compuesto de 122 fojas, junto a un CD en un estuche que lleva la inscripción “Prontuario H. Yrigoyen digitalizado”. El otro archivo es la carta que San Martín le escribió al líder independentista chileno Bernardo O’Higgins en 1835. Para la Justicia, la ex presidenta no debía tener en su poder esos documentos.

En los dos casos, Bonadio hizo referencia a su valor histórico y a que no correspondía que se encuentren en la residencia de la ex presidenta. Así, señaló que el punto relevante es la “procedencia ilícita de ambos objetos”. En primer lugar, Bonadio explicó que el prontuario debió haberse conservado en la Policía Federal Argentina como todos los de la época. En relación con el documento del general San Martín, indica la resolución: “La carta fue hurtada en 1981 en la República de Chile, de un lote completo de correspondencia de San Martín a O’Higgins. Así lo informan con amplia certeza todos los historiadores especialistas en la materia”.

$100.000 le embargarán a Cristina

Así lo decidió el juez Claudio Bonadio, quien procesó a la ex presidenta por el delito de encubrimiento. El mismo magistrado fue quien había mandado a allanar su casa en El Calafate, Santa Cruz.