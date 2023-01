Por qué Charlotte Caniggia se puso a llorar en El hotel de los Famosos

masterchef-celebrity-3-jose-maria-muscari-quiere-sumarse-al-reality-de-telefe-1193773.jpg Muscari opinó sobre El Hotel de los Famosos 2

En el programa radial Agarrate Catalina de La Once Diez conducido por Catalina Dlugi, Muscari opinó: “Hay personas como Charlotte Caniggia, que no tienen ni idea cómo trabajar. La he visto llorar porque no puede armar una cama. Esta nueva temporada va a traer una guerra de egos”.

Así opinó sobre la hija del ex delantero de la selección argentina, haciendo referencia al perfil de niña mimada que tiene Charlotte.

Por otro lado, también se animó a opinar del contexto del programa y del resto de los participantes: “Fernando Carrillo enfrentándose a un influencer, hay toques generacionales. Hay uno que dirá ‘¿vos quién te creés que sos?’ y otro va a decir ‘pero ¿vos de dónde saliste?”.

“Es como una hoguera de vanidades, es el mayor conflicto del programa y no está exteriorizado. Debe ser difícil para Carrillo estar ahí con una carrera internacional y verse con alguien que estuvo en el programa Combate. Para mí el casting es maravilloso”, agregó.

Y para completar, José María expresó: “Se entiende a la fama como un concepto más amplio que la televisión que abarca a las redes. Eso es muy atractivo, la producción tuvo una gran inteligencia de armar una verdadera diversidad”.