Por qué Christophe Krywonis se bajó de Masterchef Celebrity

A unas semanas del debut de Masterchef Celebrity, Christophe Krywonis anunció que no formará parte del programa culinario con el que Telefe buscará fortalecer su liderazgo en el rating en la pantalla chica. Según contó en diálogo con CNN Radio, tuvo diferencias con la producción en relación a los criterios con los que se iba a llevar adelante el envío, no logró cerrar un acuerdo y decidió dar un paso al costado.

"Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue”, explicó el chef sin entrar en detalles.