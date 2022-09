Por qué Cinthia Fernández anda en una camioneta blindada

No es extraño que Cinthia Fernández este metida en la polémica, sobre todo si tiene que ver con el padre de sus tres hijas, Matías Defederico . La panelista de Momento D mantiene una relación tirante con el futbolista y en más de una oportunidad han tenido que ir a tribunales. Sin embargo, esta vez, la modelo recibió críticas por parte de Analía Fracino , su ex suegra, quién la cuestionó por tener una camioneta a nombre de otra persona.

“Pone la camioneta a nombre de otra persona para no pagar los juicios que debe. Entonces rompe las b… con plata, pero no paga lo que debe. Ella le hace juicio a todo el mundo pero no le paga a nadie”, acusó Fracino al aire de A la Tarde.

Cinthia Fernández camioneta 2.jpg

"Me gustaría agregar un poquito de información”, pidió la palabra Tartu, para luego aclarar: “Cinthia tiene dos camionetas: una (Honda) Fit blanca, chiquitita y tiene una Mercedes”.

"Esa camioneta se la consigue Martín Baclini. Cinthia me contó la historia cuando me traía a Capital cuando trabajaba en LAM y me invitaban ocasionalmente. Cinthia me dijo ‘Esta camioneta me la consiguió Martín Baclini, de buena onda’. Ella llevaba a sus hijas a hacer gimnasia artística y parece que era un lugar bastante feucho y entonces Baclini le dijo ‘estás viniendo un poquito regalada yo te consigo una camioneta’”, explicó el periodista.

“La camioneta de Cinthia es blindada. La consiguió una usada y para eso tenían que firmar el 'formulario 08' de la anterior camioneta, tanto Cinthia como Matías. Lo que tuvo que perseguir Cinthia a Matías para que firme… pusieron en parte de pago esa camioneta. No es que puso toda la plata Baclini”, cerró Tartu.