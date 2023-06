Por qué durísima razón Carmen Barbieri fue internada nuevamente

En la noche del viernes 2 de junio Estefi Berardi adelantó que el panorama no era alentador. “Está muy mal, me preocupa un poco. Hoy no fue a Mañanísima y ayer tampoco. "Estaba con broncoespasmos. Esperemos no sea nada grave,”, dijo la "angelita", que también es panelista del programa de Carmen.