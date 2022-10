Por qué la familia de Thiago no puede verlo en Gran Hermano

“Thiago siempre decía que lo íbamos a extrañar, porque él es la alegría de la casa, decía. Y tiene razón...”, contó Camila, una de sus hermanas, antes de agregar: “La está pasando bien. Yo estoy feliz, pero hace una semana que no está, y me preguntó ‘¿Dónde está Thiago?’, y lo veo por la tele...”.

“¿Y cómo es la rutina? ¿Lo ven las 24 horas? ¿Se van turnando?”, consultó Andrea Taboada sin esperar la respuesta que llegaría del otro lado. “No, no, no... Porque no tenemos Internet en casa, y apenas llegamos con los megas...”, le respondió Daniela.

“Además, trato de no ver porque me pongo mal. Me puse mal la última vez que lo vi, cuando Tomás (Holder) dijo eso que me partió el alma y que me hizo percha: cuando lo dejó de lado y se puso a llorar. Yo creí que ahí se iba a ir. Pero ahora veo que está jugando”, agregó la hermana de Thiago.

Otra que habló fue Brisa, la hermana melliza de Thiago, y contó como fue que el joven decidió hacer el casting para el programa: “Justo vino Thiago y le pregunté si se quería anotar. ‘¡No! ¿Para qué? Si es todo mentira’, me decía. Fue una joda. ¡Y mirá qué bien que salió la joda...!”.

Sin embargo, el momento más emotivo de la nota fue cuando Julio Medina, padre de Thiago, habló de su hijo. “¡Thiago es un ángel! Es pobre porque no tiene plata, pero es rico porque tiene un corazón de oro”, aseguró antes de agregar: “Lo extraño horrores. Él sabe que yo lo amo con el alma, y él a mí también”.

“Toda la vida nos humillaron porque no teníamos nada. Y acá estamos: mal o bien, estuvimos siempre juntos...”, cerró Daniela.