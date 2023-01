Por qué la hija de Maru Botana se gana la vida trabajando de mucama

La cocinera agregó que no le molesta que sus hijos tengas esas experiencias en el exterior, todo lo contrario. “Siempre en mi vida deseé educar hijos fuertes, independientes y felices. Es lo que quiero. Agustín, por ejemplo, estaba también de intercambio en Bélgica durante la pandemia. Y le dije 'no vuelvas, viví esta situación'. Son experiencias y hay que vivir la vida. Los viví tanto de chicos que también me divierte que crezcan y vivan experiencias. Me divierte que mis hijos me ayuden y poder transitar mi vida con ellos. No me asusta que crezcan”, reveló la cocinera.

Sin embargo, admitió que le dolería que sus hijos decidieran instalarse definitivamente en otro país: "No me gustaría porque amo a mi país, pero hoy en día los chicos hacen ese intercambio”.