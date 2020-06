"¿Por qué no se pueden tomar precauciones para volver?"

Y apuntó: "Estábamos todos en la misma actividad. No hay uno más importante que otro. Hay que hablar de los equipos de la C, de la D, darles condiciones mínimas de seguridad a todos para volver a entrenar. No es volver a entrenar y después pensar en la seguridad del trabajador, ahí no estoy de acuerdo".

El Patrón aclaró que no hablaba en nombre del club, sino a modo personal. "No tengo autorización para hacer pública ninguna posición que sea del club. Como hombre del fútbol, primero está la familia. Extrañamos muchísimo el fútbol. Sentimos la ausencia. Hay una sociedad que está sufriendo, pasándola mal. Con inteligencia es mucho más fácil que si hacemos las cosas con ímpetu o se toman decisiones arbitrarias, es mucho más difícil. Vamos a superar este momento tan difícil", opinó.

Bermúdez fue más allá y, como Gallardo hace algunos días, se preguntó cómo habilitan empresas y no hay posibilidad de retomar entrenamientos. "Si están dando posibilidades para que una empresa con trabajadores con contacto permanente hagan su labor, ¿por qué el fútbol no se puede llevar a cabo como en otros países? ¿Por qué no podemos tomar precauciones para que se entrenen los chicos que tienen contacto sólo entre ellos y son 40, 50 personas? No son 400 como en una fábrica", señaló.

https://twitter.com/radiolared/status/1274741664918261761 "¿Por qué no puede hacer el fútbol lo que se hace en empresas para que no se frene la actividad? ¿Por qué no se puede hacer respetando los protocolo? Se puede hacer. Hay que tener decisión", Bermúdez, en un #UnBuenDomingo — Radio La Red AM 910 (en ) (@radiolared) June 21, 2020

"Son clubes y entidades que pueden invertir en protocolos de salud. Tengo la imagen del fútbol inglés ahora mismo; se respeta el protocolo, no se pone en riesgo a la gente y están haciendo el trabajo que necesitan. Sí se puede, pero hay que comprometerse. Las instituciones tienen manera de hacerlo pero se tienen que sentar todos los representantes para hacerlo. Es lo más lógico. El jugador es un trabajador como cualquiera y tiene derecho, no es una de las actividades más riesgosas", amplió.

El dirigente de Boca se mostró en contra de la situación de Brasil, donde los obligaron a jugar a pesar de que los futbolistas no estaban dispuestos. Pero dijo que si todos empiezan a entrenar y en Argentina no, se verán las diferencias cuando Conmebol determine la vuelta de las Copas. "Lógico que no es lo mismo que un profesional esté entrenando y jugando, y llegue a un partido contra otro que viene de tres o cuatro meses sin actuar, sin entrenarse. A los países que no hemos podido comenzar nos preocupa, porque cuando arranca la pelota los resultados son los que deciden", cerró.

