Por qué Panam dejó de ser vedette y se convirtió en animadora infantil

Laura Franco contó cómo nació Panam.mp4

Pero, cómo fue que decidió hacer un programa infantil si en un principio se dedicó a otra cosa. “Ya había estudiado magisterio y después de eso me hice conocida al toque. Empecé a trabajar con Raúl Portal, fue el que me dijo Panam. Me bautizó. ‘No sos un avión, sos una flota entera como Panam’, me dijo”, explicó.

En lo que respecta al mote que la acompaña hasta el día de hoy, mencionó: “Enseguida los chicos empezaron a preguntar por Panam. Al principio a mí me quedaba medio raro. Pero después me encariñe con el nombre”.

Además, contó cómo fue el camino previo a dedicarse a los shows infantiles. “Me llamó Gerardo Sofovich a los meses, porque el programa de Portal era de Gerardo. Entonces empecé con Polémica en el Bar, El nieto de Don Mateo y La noche del domingo. Todo junto, por eso me empecé a hacer conocida de repente”, relató.

panam-laura-franco-vedette.jpg

“Cuando le dije a Gerardo que quería tener un programa infantil me dijo '¿Te parece? No, hagamos la Peluquería de Panam'. Yo le dije que no, yo quería dedicarme al infantil porque justo perdí a mi papá. Entonces buscaba hacer algo más conectado con lo espiritual, con el corazón”, confesó sobre el motivo que la decidió por los más chicos.

“El me creyó porque me vio muy decidida. Me dijo 'bueno, si convences a Gustavo Sofovich yo les produzco el programa'. Imaginate, estuve 3 meses llamándolo con el 'Chiqui pim pim pam', 'Jalaya es una palabra...', 'Tengo celos, estoy de los pelos'. Así todos los días, lo quemé pobre. Hasta que un día me atendió y me dijo 'dale, vamos para adelante'”, contó sobre cómo llegó a cumplir su cometido.