Por qué Paula Chaves fue traicionada por su grupo de amigas

Pero claro, eso no termina allí, ya que la que no se hizo presente fue Paula Chaves, quien si estuvo en el festejo más íntimo, pero prefirió no ir al boliche, algo que sorprendió a muchos debido a su gran cercanía con Mery, y que hizo que varios barajaran la idea de que su ausencia podría deberse a la presencia de la China Suárez en el festejo.

China Paula Mery 2.jpg

El grupo parece estar destinado al conflicto, y todo gira alrededor de Paula Chaves. Meses atrás, cuando se supo que Zaira Nara estaba saliendo con el polista Facundo Pieres, empezó a circular el rumor de que la esposa de Pedro Alfonso (quien fue ex de Pieres) habría vetado también a la hermana de Wanda del grupo, algo que por supuesto las tres desmintieron, pero que también se terminó comprobando mediante a sus nulas apariciones en conjunto.