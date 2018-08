Por sus polémicos dichos, cancelaron la obra de Casero en Salta

Las palabras del provocador actor le valieron críticas y aplausos en las redes, el acompañamiento afectuoso de los manifestantes que ayer se congregaron en el Congreso Nacional para pedir que le quiten los fueros Cristina Fernández de Kirchner y también la cancelación de su show en Salta.

La sala El Teatrino, donde el artista debía presentar el próximo viernes su espectáculo ¿De qué no se puede hablar?, emitió un comunicado en el que apuntó contra los duchos de Casero en el programa de Alejandro Fantino.

“Debido a las declaraciones públicas del Sr. Alfredo Casero que reivindican la última dictadura militar en nuestro país, El Teatrino decide cancelar la función programada para el día Viernes 24 de Agosto“, dice el comunicado que emitió la sala mediante las redes sociales.

El dueño del establecimiento es Humberto Colautti, el nieto recuperado número 14, quien conoció su verdadera identidad en 1984 y se convirtió a lo largo de los años en uno de los pilares de la lucha por la identificación de los bebés robados durante la dictadura militar entre 1976 y 1983.

"Para mí es una pena muy grande levantar un espectáculo, es la primera vez que lo hago. Yo lo tenía en cartelera a Alfredo Casero desde hace cuatro meses, con la venta anticipada y todo. Hemos recibido millones de amenazas de grupos feministas, grupos kirchneristas, que nos cuestionaban sobre por qué traíamos a esta persona, por sus comentarios, absolutamente de todo. Y yo decidí seguir con el show porque nosotros no decimos 'este artista, sí o no', según su ideología partidaria", explicó Colautti, en declaraciones a Eduardo Feinmann, en Radio La Red.

Yo creo que sus palabras pasaron un límite personal. A mí no me gusta tomarme las cosas personales porque es un espacio cultural y no me gusta hacer eso. Fue un límite y él se tiene que hacer cargo de lo que dice. Tiene que estar informado para poner en tela de juicio el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, puede ser un acto de censura. Si yo lo estoy censurando, básicamente me hago cargo ", agregó.

“Me enteré ayer que no íbamos a poder hacer el show. Esta ha sido una de las tantas cosas que me han pasado después de que se intensificó la grieta“, expresó el actor en Infobae. "Estoy totalmente seguro de lo que hago. Este señor tiene un teatro kirchnerista y que haya dado de baja la obra me da mucha pena por la gente que pagó la entrada", añadió.

Por otro lado, el humorista aseguró: “Nunca en mi vida reivindiqué la dictadura, lo que yo digo es que desconfío de las voluntades pagas porque tienen dinero en el medio y de los Sueños Compartidos”.

"Ante cualquier situación vos pasás a ser el diablo. Estela de Carlotto dijo barbaridades de mí. Ella empezó a pegarme porque me metí con 6-7-8, con Cristina Kirchner, con gente que ella comulga y desde su lugar empezó a darme con un fierro", señaló.

