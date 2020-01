Tras las críticas que lanzó Nicole Neumann en el ciclo Nosotros a la mañana, Julieta Prandi opinó sobre el tema durante un móvil con Intrusos y se convirtió en tendencia en las redes sociales por comparar el episodio con los llamados vuelos de la muerte de la última dictadura cívico militar que tuvo la Argentina.

"El primer impacto que tuve cuando vi el video, el flash back que tuve, se relaciona con la dictadura. Me hizo acordar a eso, horrible. Me recordó a la gente que tiraron en el rio. Súper cruel me pareció", sostuvo la modelo.

"Aparte, me estaban contando que el cordero falleció del susto en el aire por un paro cardíaco, antes del impacto. Eso me dijeron no sé. De todas formas, muera en el aire o por el impacto, me parece un horror injustificable. No hay escrito que lo pueda justificar ni salvar, me parece espantoso", sentenció, tajante, en alusión al comunicado que compartió Bernasconi y Álvarez Castillo, quienes intentaron despegarse del escándalo asegurando que sufrieron un "hecho de vandalismo".

Horas después, brindó una entrevista a Siempre Show, donde, además de ratificar sus dichos, agregó: "No me parece que sea causal, o inesperado. Lo estaban filmando. Se escuchan risas. La cercanía del helicóptero a la piscina… El que lo filma, el que lo tira, el que se ríe, son todos igual de culpables. Me parece todo un espanto. Por más que se pasen la pelota el uno al otro".

"Ahora lo minimizan. Una vez embarrados, hay que sacarse el barro. Son todos igual de culpables, aunque no puedo juzgar a nadie. Me dio asco, tristeza, bronca”, subrayó.

Al ser consultada sobre lo que pensaba de Lara Bernasconi, manifestó: “Me sorprende de Lara (Bernasconi) porque es una gran defensora de los animales. Ha hecho producciones desnuda en contra del uso de pieles. Es contradictorio”.

En cuanto a la comparación que del episodio con los vuelos de la muerte que hizo en Intrusos y que desató una serie de comentarios en las redes, Prandi explicó: "Dije lo que pensé sin medir el alcance de mis palabras. Pero el video me trajo esa imagen espantosa. Me pareció de la misma crueldad, por más que sea un animal. Hace dos días vi la película Los dos papas, justo tuve esa imagen, ne la película está esa imagen y quizás lo tenía demasiado fresco en mi cabeza".

