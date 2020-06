Predijo el coronavirus y ahora anticipa nueva tragedia mundial

En agosto del año pasado publicó un video en el que anunciaba que se avecinaba los efectos de una enfermedad que impactaría en todo el mundo. Luego de algunas idas y vueltas e interpretaciones de sus mensajes respecto al fin de la pandemia, primero anunciada para el 29 de mayo y luego retractada.

El joven lanzó otro video en el que predice que la pandemia del coronavirus finalizará el 5 de septiembre. Al tiempo que adelantó: “El próximo brote será realmente escandaloso, comenzará a partir de del 20 de diciembre de 2020, cuando Saturno y Júpiter estén completamente unidos. Pero antes de ese periodo de shock, a partir de septiembre u octubre, Júpiter volverá del signo capricornio, lo que significará que estará listo para pelear con Saturno”.

El astrólogo de la India predijo que los “efectos de esta conjunción también causará distintas enfermedades, destrucción y tal vez hasta una hambruna porque a los agricultores se les está haciendo difícil cosechar sus productos”.

Anand concluyó que “si la economía de la agricultura no se normaliza ya, va a destruir todo el mundo. Si la gente no toma medidas no va a quedar ningún ser humano vivo”.

