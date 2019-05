Tajante: “esta es la parte que se me ve cuando hago así con la pierna. esto es solo mi culo”.

“Para todos los hijos de puta que andan por ahí haciendo circular esa foto, diciendo ‘Eh, la vagina de Cardi; eh, la vagina de Cardi. Mi vagina está acá, de acá salió mi hija”, comenzó explicando la rapera, para sorpresa de todo el mundo. Y luego continuó: “Esta es la parte que se me ve cuando hago así con la pierna. Esto es solo mi culo. Saben que cuando una tiene un culo gordo. Esta parte de acá es lo que hace que el pene se sienta cómodo”. Por último, luego de exhibir su desnudez, la rapera concluyó: “¿Ahora todos se mueren de ganas de verme la vagina? Me hubieran ido a ver cuando era una maldita stripper y me promovía. Ahora ya es muy tarde”.