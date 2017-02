Preocupa el aumento de casos de VIH en el oeste

Pablo Montanaro

montanarop@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- En los últimos tres años se diagnosticaron 56 casos nuevos de VIH en la zona oeste de la ciudad, de los que el 17% de los pacientes reside en el barrio Hibepa, el 15% en San Lorenzo Norte, el 14% en Gran Neuquén Norte y un 11% en Gran Neuquén Sur.

Sólo en el 2016 se diagnosticaron 30 casos nuevos de VIH en pacientes que viven en la zona oeste a partir de los testeos que se realizaron en el hospital Heller. Los datos a los que accedió LM Neuquén fueron proporcionados por el área de Infectología del hospital, desde donde se mostraron preocupados por el aumento en el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual durante los últimos tres años.

“Las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea, entre otras, aumentan hasta tres veces más el riesgo de transmisión del VIH. Es decir que estas enfermedades no están desvinculadas del VIH, sino que vienen de la mano”, explicó Carolina Pincheira, médica infectóloga del hospital. La especialista dijo que las cifras en San Lorenzo Norte son “preocupantes” en relación con los de Hibepa, ya que este barrio está conformado por los tres ex asentamientos de Hipódromo, Belén y Paraíso. Además, las cifras reflejan un incremento de diagnósticos positivos del 14% en mujeres embarazadas.

La bioquímica Claudia Fernández precisó que el año pasado, de los 2515 testeos se registró un total de 30 positivos, 23 en hombres y mujeres y 7 en embarazadas, mientras que en el 2015 sólo se registraron 7 casos positivos en los 4324 testeos, ninguno de ellos en embarazadas.

En los últimos tres años, el 65% de los pacientes fueron diagnosticados en estadios tempranos, lo que para las especialistas “es positivo”, ya que pueden iniciar el tratamiento a tiempo antes de que los pacientes presenten alguna enfermedad asociada a la inmunodepresión severa a la que lleva el virus sin ser tratado”. “Sin embargo, lo que más nos preocupa son los diagnósticos positivos que se hicieron en contexto de embarazo con el riesgo consecuente para el bebé”, señaló Fernández.

Pincheira comentó que es habitual que muchas mujeres no se realicen ningún tipo de control durante el embarazo, lo que provoca que “muchas de ellas lleguen al hospital en trabajo de parto sin tener un solo control y con un test positivo de VIH”.

“Nosotros decimos que el riesgo de contraer la enfermedad en esta población es altísimo. Son mujeres que tienen muchos hijos y acaso no tienen tiempo para venir y hacerse los controles correspondientes o no tienen dinero para tomarse un colectivo”, agregó.

En cuanto al rango etario de los infectados por VIH, el 15 por ciento tiene menos de 24 años y un 60 por ciento se encuentra en el rango entre 25 y 44 años. “Pertenecen a una población sexualmente activa con alto riesgo de transmisión y fértil, es decir, con posibilidades de embarazarse y transmitir el virus a sus hijos”, explicaron. La edad promedio en las mujeres es de 35 y 38 en los varones.

Por último, consideraron como positivo que entre 2015 y 2016 se modificaron los porcentajes en relación con las personas que se realizaron la prueba de VIH. En 2015, el 62 por ciento dijo que era la primera vez que se hacía la prueba y el 38 se lo había realizado alguna vez. “Esto se modificó notablemente en 2016, el 29 por ciento contestó que se lo hizo por primera vez y el 71 por ciento dijo que se lo había realizado alguna vez”, afirmó Pincheira.

En ese sentido, destacaron la reciente resolución de ofrecer el test del VIH a todas aquellas personas que vayan a la consulta médica, independientemente de la causa. La nueva normativa fija que dejará de ser obligatoria en todo el sistema público la presentación de una orden firmada por un médico para la realización o el procesamiento de las pruebas para la detección del virus.

Uno de cada tres cree que tiene cura

El 32 por ciento de los encuestados por los profesionales del hospital Heller aseguró que el VIH tiene cura, en tanto que el 59% contestó que no y el 9 por ciento declaró que no sabía. “El 41 por ciento de los pacientes cree que el VIH se cura”, subraya la infectóloga Carolina Pincheira, y agrega: “Una lectura que podemos hacer de esto es que ese 41 por ciento cuenta con muy mala información, no entienden o el mensaje les llega distorsionado”. Para la bioquímica Claudia Fernández, “está relacionado con que en estos últimos años en los medios de comunicación se habla mucho de los tratamientos y avances científicos para la cura”.

36 años es el promedio de edad de los hombres con VIH y 31 de las mujeres.

101 pacientes con VIH tiene en seguimiento el hospital Heller.

De ese total, el 76 por ciento recibe tratamiento antirretroviral. La mayor parte de los pacientes del hospital Heller en seguimiento se declararon heterosexuales.

El 78% no se cuida en sus relaciones sexuales

La encuesta realizada por el área de Infectología del Hospital Heller durante el 2016 registró que el 49 por ciento de los consultados “no usa nunca” preservativo para sus relaciones sexuales, el 28 por ciento contestó que lo utiliza “a veces” y sólo el 23 por ciento respondió “siempre”. “Podemos decir que gran parte de ese 28 por ciento que dijo que a veces usa preservativo en sus relaciones sexuales por lo general no lo utiliza. Por lo tanto, podemos asegurar que el 78 por ciento no se cuida”, enfatizó Pincheira.

Para Fernández, la sociedad le fue perdiendo el miedo al VIH porque “escucha en la televisión o lee en los diarios que el VIH se cura, que hay tratamientos para evitar la infección; es como que se fueron relajando, le perdieron el miedo en relación con lo que ocurría en los años 80 y 90, que se lo veía como una enfermedad mortal”.

Más sífilis también

Por otra parte, las especialistas señalaron que hubo un notable aumento de pacientes diagnosticados con sífilis. “En 2015 hubo 65 pacientes diagnosticados con sífilis, en tanto que en 2016 fueron 82”, precisaron.

Sin embargo advirtieron que a estas cifras “debemos sumarles todos los pacientes que concurren por guardia o por consultorio externo del hospital a los que se les da un tratamiento empírico, o sea, sin tomar muestra de la lesión genital o sin sacarle sangre para la serología. Lo que hace que la muestra de diagnosticados sea mucho más grande”.