Preocupación en MasterChef: internaron a Germán Martitegui

Martitegui se enteró de que tenía coronavirus luego de realizarse dos hisopados, días después de que se confirmara que El Polaco había contraído el virus. "Desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa", contó hace unos días el jurado de MasterChef en una entrevista con Cortá por Lozano.

El chef agregó que, debido a su estado de salud, había decidido mantenerse alejado de sus hijos Lorenzo, de 18 meses, y Lautaro, de 13 meses. "Tomé medidas bastante drásticas, porque estaba muy asustado. Desde el jueves 15 que no tomo contacto con ellos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos", precisó el cocinero, que en las emisiones del reality culinario mantiene un divertido coqueteo con Vicky Xipolitakis y varios enfrentamientos con Federico Bal.

El sábado compartió una foto que enterneció a sus seguidores. En la misma podía verse a sus hijos del otro lado del vidrio de la habitación donde estaba cumpliendo el aislamiento. "El vidrio frena al Covid, pero no el amor. Los Tegui firmes detrás de la ventana. Aprovecho para agradecer a todos los por saludos y los buenos deseos. Los quiero", escribió el jurado. Dos días después, su cuadro se complicó y tuvo que ingresar al Sanatorio Los Arcos.

Además de Martitegui, actualmente el Polaco y Vicky Xipolitakis, dos de los participantes de MasterChef, están aislados para recuperarse del coronavirus. En las últimas horas, la Griega manifestó su preocupación que su hijo, Salvador Uriel también contrajo la enfermedad. Esta situación despertó dudas en torno a su continuidad en el certamen gastronómico.

Por lo pronto, tanto el cocinero como los dos participantes siguen en pantalla porque el ciclo tenía varias emisiones grabadas. Sin embargo, en unos días, se verán sus reemplazos. Mientras que el Polaco será relevado por la actriz y cantante Natalie Pérez, Cristian Sancho será el encargado de ocupar el puesto de Xipolitakis. La reconocida Dolli Irigoyen se ocupará de juzgar los platos mientras Germán Martitegui se recupera.