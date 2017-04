Prisión en suspenso para un policía por golpear a un joven

“Mientras me golpeaba me decía que le devuelva la moto que le había robado. Le dije que no porque la moto me la compró mi papá en 24 cuotas en una concesionaria”, afirmó Daniel, de 23 años, durante el juicio al policía Francisco Muñoz por apremios ilegales.

El testigo clave de la fiscalía, el amigo de la víctima y quien pudo identificar a Muñoz entre los agentes que estaban esa tarde, se suicidó días antes de ir a declarar.

El ataque fue a las 17 del 14 de diciembre de 2015, cuando la víctima y su amigo circulaban por calle Perito Moreno en una moto Honda 150 cc color azul.

“Quedó probado que Muñoz detuvo a la víctima porque a él le habían robado una moto y suponiendo que sería el ladrón. En vez de actuar como todo policía, detenerlo y llevarlo a la comisaría, hizo todo lo contrario. Lo condujo hasta la zona de Río Grande y allí lo golpeó”, explicó el fiscal Pablo Vignaroli, que solicitó dos años de prisión condicional y que se lo inhabilite para ejercer funciones públicas por el doble de tiempo.

El defensor oficial Gustavo Barroso sostuvo que Muñoz no tenía antecedentes disciplinarios dentro de la Policía y que tampoco se inició una actuación administrativa en su contra. Por este motivo, solicitó un año de prisión condicional y dos de inhabilitación.

La jueza Ana Malvido resolvió imponerle 1 año y 6 meses de cumplimiento condicional y tres años de inhabilitación para cumplir funciones de vigilancia o patrullaje en la vía pública. Además, deberá presentarse cada 4 meses ante la Justicia y realizar 96 horas anuales de trabajos comunitarios.