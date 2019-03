El procesamiento es porque se demostró que los documentos encontrados son auténticos pero el juez sospecha que Cristina Kirchner se hizo de ellos de manera ilegal, y por eso encubrimiento.

"No es factible concebir que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, abogada, ex diputada, senadora nacional y ex Presidenta del país por dos períodos, desconociera que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendental relevancia histórica que, como tales, constituyen patrimonio cultural de la Argentina -o de la República de Chile", sostuvo Bonadio según el fallo.

"Alguien no identificado sustrajo dichos elementos y la encausada los aceptó, manteniéndolos en su poder hasta ser habidos por la policía", acusó Bonadio y argumentó que "lo relevante es la procedencia ilícita de ambos objetos".

El encubrimiento prevé una pena de seis meses a tres años de prisión para quien adquiera, reciba u oculte dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.

"La nombrada sabía con absoluta certeza de qué se trataba aquello que tenía en su poder", agregó el juez.

El hallazgo consistió en una carpeta de plástico con un prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen con actuaciones en 122 fojas y una reseña de sus actividades entre los años 1906 a 1910.

También se encontró en una caja de madera marrón con acrílicos protectores una carta suscripta por el General José de San Martín el 26 de diciembre de 1835, dirigida a Bernardo O Higgins.

Los documentos fueron encontrados en agosto cuando Bonadio decidió allanar su domicilio de El Calafate en el marco de la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, donde ella está procesada como jefa de una asociación ilícita.

Cristina Kirchner fue indagada hace unas semanas por siete hechos en el juzgado de Bonadio, la mayoría de ellos vinculados a la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

