Profes ofrecen actividades físicas por Facebook e Instagram

Explosividad, fuerza, concentración y mucha adrenalina Todo sin salir de casa Yo sigo poniendo al límite mi teoria: Si no me mato en esta pandemia, llego a soplar la velita de los 100 .. Espero arranquen una excelente nueva semana en casa y que recuerden que hacerla productiva depende solo de uno mismo! #SiempreAllLimite ♀️ #Foco ♀️ #YoEntrenoEnCasa