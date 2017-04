Promesas, cábalas y supersticiones en el Decano

“Trato de no ser cabulero”, agrega, pero reconoce que si tuviera alguna cábala “no te la diría hasta que todo termine”. La paradoja se repite en cada uno de los jugadores. “No tengo cábalas, pero...” Repiten de a uno los integrantes del plantel decano que están a punto de jugar un partido histórico y, claro, no quieren dejar ningún detalle librado al azar.

“No hacemos cosas que no venimos haciendo. Tratamos de no inventar nada nuevo: no sentarnos en lugares en los que no nos habíamos sentado, y esas cosas”, asegura el capitán del equipo, Nicolás Torres.

“Uso siempre el mismo calzoncillo que la noche anterior al partido”, reconoce el arquero Nelson Schonberger. “Tratamos de sentarnos siempre en los mismos lugares y el día del partido escuchar siempre las mismas canciones”, replica el otro Torres, Mauro, quien además contó que junto a algunos de sus compañeros se van a tatuar al club en la piel si llegan a cumplir el objetivo.

“Creo pero no creo”, dice Santiago Marín, como no queriendo hacer enojar a los espíritus. “Armo el bolso en un tiempo determinado y trato de usar la misma calza y las mismas vendas”, agrega el volante.

Por otro lado, Jesús Molina, una de las figuras, dice ser “muy creyente en Dios”, aunque no así en las supersticiones. Similar el caso del lateral Rodrigo Canales, quien reconoce: “Todas las mañanas, cuando vengo camino al trabajo, paso por el Gauchito Gil pidiéndole por el campeonato”.

Todo suma en las horas límites y por eso, además de la dedicación y el esfuerzo, nunca está de más hacer promesas y tirarle un guiño a la suerte.

La delegación partió con el equipo listo y la ilusión intacta

A última hora de ayer, el plantel finalmente emprendió viaje hacia el sur del país para intentar escribir la página más gloriosa de su historia.

Despedida por su gente, la delegación partió con todo listo para saltar a la cancha mañana a las 16 contra J. J. Moreno.

La principal duda que se desprendió luego del partido de ida en casa fue la del reemplazante de Nicolás Hours, expulsado por doble amonestación en el segundo tiempo. Si bien no está confirmado, todo indica que Santiago Marín ocupará su lugar en el centro del campo para secundar a Nico Torres en el círculo central. El resto serían los mismos once que vienen jugando los últimos compromisos.

Los que llegarán tocados pero que de ninguna manera se perderán el trascendental partido son el arquero Nelson Schonberger, con un esguince de tobillo que arrastra desde la ida de semifinales, y el delantero Jesús Molina, quien padece una pequeña molestia muscular y fue cuidado en la semana.

De esta forma, los once serían: Schonberger; Cabezas, Midolini, Altamirano, Canales; Bustamante, Marín, Torres, Reynoso; Molina y Parroni. Esta mañana el plantel arribará a Puerto Madryn y tendrá todo el día para concentrar de cara al duelo definitivo.