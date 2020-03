PSG: Kylian Mbappé dio negativo el virus

El sitio L’Equipe señala que “los primeros elementos apuntan en la dirección de una prueba negativa y confirmarían el primer diagnóstico, a saber, la angina de fusil”. Esto le impediría al futbolista estar presente en el duelo por los octavos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund, programado para este miércoles en el Parque de los Príncipes que se disputará sin público.

El DT del PSG, Thomas Tuchel, afirmó que podría tratarse de algo un poco más grave que una angina. Y agregó, “Kylian estuvo enfermo ayer y está enfermo hoy con angina e ibamos de tener una practica liviana por la tarde, pero no se presentó a entrenar con nosotros los últimos dos días. Tenemos que esperar y decidir qué vamos a hacer mañana por la mañana”.

Este miércoles, el PSG se enfrentará al Borussia Dortmund en un encuentro a puerta cerradas por el coronavirus.

El delantero del PSG marcó 23 goles en 26 presentaciones en la liga francesa y la Champions League, incluyendo un hat-trick en su ultima aparición donde golearon por 5 a 1 al Lyon.

A principios de esta semana, el máximo organismo del fútbol francés anunció que todos los partidos de primera división se jugarán sin público o con un máximo de 1000 personas hasta el 15 de abril.

A raíz de la expansión del COVID-19 en todo el mundo los siguientes espectáculos deportivos se cancelan o se disputan sin público.

Rugby: Torneo Seis Naciones: Irlanda vs. Italia (cancelado), Francia vs. Irlanda (cancelad), Inglaterra vs. Italia (cancelado)

Tenis: Indian Wells (cancelado)

Automovilismo: Gran Premio Bahrain F1 (sin público), F1 GP (China) (cancelado).

Futbol: Liga de fútbol de Japón (cancelado), La Liga. España (sin público), Olympiacos vs. Wolves (Grecia) (sin público), PSG vs. Borussia Dortmund (sin público), Liga China (cancelada)

Atletismo: World Indoor Athletics Championship (cancelado)

Motociclismo: Moto GP Qatar (cancelado)