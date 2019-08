"No hay mejor predicador en la tierra que una enfermedad incurable, una bancarrota moral o económica, o un desequilibrio mental. Ahí clamamos a Dios realmente, cuando la persona está mal", agregó el artista que, luego de probar con distintos tratamientos, se sometió a un doble trasplante de pulmón.

"El que tiene fe desde hace muchos años la va practicando, alimentando y desarrollando. Es como un músculo. La fe es algo tan inmenso y grande. Si existen los milagros",afirmó. "Sin la fe es imposible agradar a Dios, imposible transitar en la Tierra. Tus ojos físicos no la ven, pero los espirituales están ahí. Dios utiliza a la persona para crear esos milagros. El mío es un caso único: una persona con trasplante doble que vuelve a cantar. Yo de esto no me voy a morir, quédate tranquila", sentenció.

Susana le consultó cómo arrancó su enfermedad, y él puntualizó: "Empieza silenciosa. Me di cuenta en el 2000, sentí que mi voz se fue al foso, pero uno siempre quiere seguir y hacerse el Superman. Con el tiempo fue mermando mi capacidad de respiración".

"Probé de todo. Hasta que un día llegó un amigo con una planta que fabricó, lo tomé y me sentí un poquito más fuerte. No tenía fuerzas ni para cepillarme los dientes, ni calzarme. Por suerte tengo a mi esposa, Carolina, que estuvo conmigo", agradeció El Puma.

"El Dr. Brozzi me dijo que no tenía cura. 'Si te quedas así, mueres', me dijo. Es la primera vez que llevaron a un hombre de mi edad a un doble trasplante, gracias a Dios que los médicos se arriesgaron", recalcó antes de recordar cómo fue la espera de su órgano. "Duermes con el teléfono al lado por si te llaman para hacerte el trasplante. Te haces los exámenes para ver si sos apto para aguantar. Yo fui vegetariano por 30 años, pero ahora tengo que comer proteína animal; ahora como de todo", subrayó.

"Yo morí tres veces y me trajeron tres veces. No vi ninguna luz, pero estaba consciente, escuchaba todo. Cuando me operaron me hicieron una broncoscopia, me pusieron un medicamento al que soy alérgico. En un momento tenía diez médicos en la habitación, estuvieron 45 minutos para regresarme, hasta que escuché que tenían que intubarme. Oré, dije: 'Dios mío, no me sueltes'", relató.